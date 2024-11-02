Superjob: россияне все реже боятся потери работы

7 из 10 россиян не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В открытом опросе сервиса по поиску работы Superjob по заказу РИАН приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

69% граждан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 6% россиян боятся увольнения. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.

Граждан, у которых нет страхов относительно работы, стало больше (+4 п.п. по отношению к результатам аналогичного опроса, проведенного в апреле 2024 г., и +13 п.п. за два года). Тех, кто боится потерять работу, стало меньше (6% сейчас против 13% в 2022 г).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 8-17 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондента.