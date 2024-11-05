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«Утилекс» за 5 месяцев поставила заказчикам более 300 микро-ЦОД линейки DataStone

C конца мая по конец октября 2024 г. компания «Утилекс», российский производитель модульных и микроцентров обработки данных, поставила заказчикам более трёхсот произведённых микро-ЦОД DataStone с различными вариантами охлаждения.

Сообщив в начале июля 2024 г. о значительном наращивании объёмов производства микро-ЦОД DataStone+, компания «Утилекс» не остановилась на достигнутом.

В итоге суммарно с конца мая по конец октября 2024 «Утилекс» поставила заказчикам более 300 модульных микро-ЦОД DataStone+ в разных конфигурациях.

В числе поставленных решений в числе прочих были: модульный микро-ЦОД с увеличенной высотой 50U и замкнутой системой ультразвукового адиабатического увлажнения; модульный микро-ЦОД из пяти шкафов и трёх кондиционеров с замкнутой системой ультразвукового адиабатического увлажнения; партия микро-ЦОД с водяным охлаждением и точностью поддержания температуры в пределах 0,1оС; партия микро-ЦОД с охлаждением на чиллерной воде.

Все микро-ЦОД имеют класс защиты IP65 и шумоизоляцию, а также штатно оборудованы освещением, СКУД, датчиками и контроллерами системы дистанционного мониторинга и управления собственного производства.

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту «Утилекс», сказал: «Наша компания и до 2024 г. была беспрекословным лидером по количеству произведённых и поставленных микро-ЦОД в России. Успехи в текущем году позволили нам упрочить свою позицию в качестве ключевого производителя на рынке микро и мини-ЦОД».

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