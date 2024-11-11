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SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-интегратор ГK «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь группа компаний сможет размещать и продвигать свои продукты на маркетплейсе SimpleOne, а заказчики смогут быстро получать готовые решения. Решение Discovery от интегратора уже представлено на маркетплейсе. Это коннектор к СПО Open-AudIT Community, который осуществляет автоматизированный сбор информации об ИТ-инфраструктуре и программном обеспечении.

«За 5 лет нашего сотрудничества мы накопили колоссальный опыт в развитии функционала SimpleOne. Технологическое партнерство открывает для нас уникальные возможности по продвижению наработок и идей на широкую аудиторию клиентов SimpleOne. На маркетплейсе уже доступен коннектор Discovery, в проработке находятся еще несколько инициатив: планы выполнения, как альтернатива рабочим процессам, расширение функционала новостной ленты, генерация и предпросмотр документов», — отметил директор центра управления ИТ-услугами ГК «Медиа-тел» Владимир Лялеко.

«Поздравляем «Медиа-тел» с подписанием договора о технологическом партнерстве. Уверен, что многолетний опыт команды, полученный на многих успешных проектах, позволит создать востребованные решения для клиентов», — сказал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

ГК «Медиа-тел» — российский интегратор. Имеет опыт внедрения ITSM- и ESM-решений, подтвержденный более чем в 50 успешно реализованных проектах. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление ИТ-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Решения SimpleOne ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.

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