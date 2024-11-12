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«Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз

Аналитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SMM, пиара и маркетинга

В России активно развивается малое предпринимательство. По данным ФНС, за восемь месяцев 2024 г. количество самозанятых увеличилось на 21% год к году и достигло 11,2 млн человек. К 1 октября 2024 г. в стране насчитывалось 4,2 млн индивидуальных предпринимателей. Это на 4,7% больше, чем в начале 2024 г. Уверенно растет российский рынок электронной торговли. За восемь месяцев 2024 г. число продавцов, реализующих товары на онлайн-площадках, увеличилось на 17%. Соответственно, растет интерес предпринимателей к услугам специалистов по продвижению товаров и услуг в социальных сетях и интернете, по работе с блогерами и email-маркетингу. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Аналитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SMM, пиара и маркетинга, и предложение от исполнителей.

Бизнес оценил эффективность SMM-продвижения

Российский бизнес развивает SMM-направление — для многих предпринимателей это основной канал коммуникации с аудиторией и способ для повышения ее лояльности, увеличения трафика на сайт и получения лидов.

«В октябре 2024 г. услуги SMM-специалистов стали популярнее у заказчиков на треть (+30%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от SMM-менеджеров на «Авито Услугах» за год увеличилось на 14%», — отметил Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

Значительно вырос спрос на специалистов по настройке и запуску таргетированной рекламы — это один из самых эффективных инструментов для привлечения клиентов. За год такие услуги стали востребованнее почти в 2,5 раза (+140%). Предложение от исполнителей увеличилось в 3,2 раза (+227%).

Предприниматели стали чаще нанимать рилсмейкеров и инфлюенс-менеджеров

Предприниматели активно развивают сотрудничество с блогерами, потому что больше половины россиян склонны доверять рекомендациям инфлюенсеров. Соответственно, работа с «личными брендами» становится все более популярной маркетинговой стратегией у отечественного бизнеса, а спрос на менеджеров по работе с блогерами растет — за год интерес к их услугам в России увеличился в 7,5 раз (+653%). Такие специалисты помогают запустить рекламу у блогеров как по бартеру, в обмен на товар или услугу, так и за деньги. Они берут на себя следующие задачи: выбор площадки и инфлюенсеров, проверка аккаунтов на накрутки, переговоры с блогерами, контроль выхода публикаций и сбор статистики по итогам рекламных кампаний.

Один из самых эффективных инструментов продвижения в социальных сетях — короткие видео. По статистике, такой контент получает примерно на четверть больше просмотров, чем обычные видео и посты, стабильно приносит аккаунтам бизнеса подписчиков и заявки, позволяет увеличить охваты без бюджета. Интерес к услугам фрилансеров, которые умеют писать сценарии, снимать и монтировать вирусные видео, растет. За год спрос на создание такого контента увеличился почти в два раза (+88%), а предложение от рилсмейкеров — почти в 2,5 раза (+131%).

Услуги маркетологов вышли в лидеры по приросту спроса

На привлечение трафика на сайт и на рост продаж хорошо работает контент-маркетинг. В октябре 2024 г. предприниматели стали в 13 раз (+1185%) чаще год к году обращаться к специалистам, которые помогают развивать в компаниях это направление, разрабатывают контент-стратегии и берут на себя подготовку маркетинговых материалов.

В лидерах по приросту спроса — услуги по email-маркетингу: эти специалисты стали популярнее за год более чем в 18 раз (+1758%). Такие фрилансеры собирают базы для email-рассылок, готовят продающие тексты, работают с визуалом писем и со статистикой, помогая бизнесу решать разные задачи — привлекать новых клиентов, возвращать старых, повышать конверсию и лояльность целевой аудитории.

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