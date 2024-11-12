«Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в ИТ снижается

Рынок труда в сфере ИТ в России продолжает демонстрировать устойчивую активность, несмотря на общее замедление в индустрии. Специалисты отмечают дефицит квалифицированных кадров, что особенно остро сказывается на найме мидл- и сеньор-уровня, в то время как на рынке присутствует множество начинающих специалистов (джунов), что приводит к высокой конкуренции среди них. При этом HR-менеджеры отмечают тревожную тенденцию снижения качества подготовки начинающих специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Так, сотрудники часто проявляют недостаток вовлеченности и ответственности. Кроме того, молодые специалисты нередко акцентируют внимание на финансовых вопросах уже на раннем этапе работы, не успев продемонстрировать навыки и потенциал. Компания «Перфоманс Лаб» провела анализ рынка QA-инженеров и выявила изменения по сравнению с 2023 г.

Высокий уровень требований и ожидания работодателей

Динамика роста зарплат отражает острую нехватку кадров с минимальным опытом, которые сразу способны включиться в рабочие процессы, и на которых делают ставку многие компании. Наряду с увеличением зарплатных ожиданий, компании повышают требования к кандидатам. Работодатели, в особенности крупные структуры, предъявляют строгие требования, которые включают высшее образование и гражданство России. При растущем дефиците квалифицированных специалистов такие требования обусловлены минимизацией рисков для бизнеса, что также отражают повышенный уровень конкуренции. Работодатели не только оценивают технические навыки, но и уделяют внимание локации и уровню образования кандидата, что усложняет процесс найма.

Ухудшение качества кадров и отличия в отношении к работе у разных поколений

HR-менеджеры отмечают тревожную тенденцию снижения качества подготовки начинающих специалистов. Сотрудники часто проявляют недостаток вовлеченности и ответственности, что, возможно, связано с культурой взаимодействия на современном рынке труда. Молодые специалисты нередко акцентируют внимание на финансовых вопросах уже на раннем этапе работы, не успев продемонстрировать навыки и потенциал. Этот фактор является вызовом для работодателей и усложняет построение долгосрочных профессиональных отношений.

Влияние инфляции и внешних факторов на рынок труда

Ситуация на рынке труда неразрывно связана с экономическими условиями. По словам экспертов «Перфоманс Лаб», инфляция также оказывает влияние на уровень зарплат и ожидания сотрудников. При этом развитие и проникновение искусственного интеллекта могут существенно трансформировать рынок, изменив как спрос на инженеров, так и структуру зарплат. В перспективе 5–10 лет возможны значительные изменения, вызванные технологическими прорывами, которые, однако, зависят от скорости внедрения и уровня государственного регулирования в отрасли.

Перспективы рынка

С учетом замедления темпов роста ИТ-индустрии в России отсутствие масштабных запусков новых стартапов и усиление конкуренции за квалифицированных специалистов создают сложные условия для найма и удержания кадров. Рост заработных плат для специалистов с опытом отражает дефицит кадров, способных поддерживать высокие стандарты. Когда требования к специалистам возрастают, а качество подготовки новых кадров не всегда соответствует ожиданиям, компании вынуждены искать новые подходы к управлению персоналом. Охлаждение экономики скажется на ИТ-секторе тоже, но из-за инерции крупных компаний на рынке труда ИТ это пока не проявилось.