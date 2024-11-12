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Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус»

«Группа Астра» подвела итоги работы своей ИТ-лаборатории, открытой в 2023 г. в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Проект нацелен на вовлечение студентов в решение актуальных для экономики задач, обучение их эффективной работе с российским инфраструктурным ПО — программным стеком группы. За год в «Астра-лаборатории» более 120 человек познакомились с флагманом экосистемы вендора — операционной системой Astra Linux, а также со службой каталогов ALD Pro, платформой управления виртуальными инфраструктурами VMmanager и платформой GitFlic для совместной разработки программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В течение года в лаборатории университета прошли сертификацию по администрированию операционной системы Astra Linux 38 студентов. Из них 20 человек приняли участие в проекте «Астра-карьера», который открывает возможность использовать фаст-трек в команду вендора или другой ИТ-компании. Продолжили этот путь, а также прокачали свои хард-скиллы в работе над проектом по продуктовым решениям «Группы Астра» 18 студентов, подав заявку на участие в программе «Астра-стипендия».

«Астра-лаборатория» в НТУ «Сириус» была открыта в рамках проектов «Астра-университет» и «Астра-колледж», направленных на подготовку ИТ-специалистов в вузах и организациях СПО. В отличие от подобных образовательных форматов в области информационных технологий, обучение в лаборатории университета «Сириус» охватывает три направления: среднее профессиональное образование (колледж), высшее образование (магистратура) и ИТ-специалитет — первую экспериментальную в России программу высшего образования для ускоренной подготовки по специальности «Проектирование, разработка и управление сложными информационными системами». Для каждого направления преподаватели университета совместно со специалистами «Группы Астра» разработали программы обучения на 2024/25 учебный год, включив в них дисциплины с образовательными модулями по софтверным решениям вендора. В 2023/24 учебном году студенты в «Астра-лаборатории» изучили продукты группы в рамках дисциплин только по программе колледжа: «Основы работы с операционными системами», «Технологии виртуализации» и «Администрирование информационных систем». Студентам также были предоставлены возможности пройти производственную практику и сертификацию по продуктам «Группы Астра», посетить мастер-классы и реализовать проектную деятельность по программным решениям компании, включая проекты «Астра-стипендии».

«Подводя первые итоги работы нашей лаборатории в самом молодом научно-технологическом вузе, мы с радостью отмечаем высокий интерес студентов и преподавателей к курсам «Группы Астра», интегрированным в учебный процесс университета. Курсы разработаны таким образом, чтобы преподаватели смогли освоить функционал продуктов вендора без отрыва от своей основной деятельности и выстроить эффективную методику передачи полученных знаний студентам. В результате ребята быстро и без потери качества изучают наши программные решения в рамках образовательной программы вуза. Желаю нашему проекту как можно больше идей для реализации образовательных модулей в рамках всех программ университета, а студентам — повышения уровня знаний о российском ПО и успешного карьерного роста в ИТ!» — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

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