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Emdoor Information поддерживает развитие нового российского бренда ПК

На фоне повышения интереса российских потребителей к отечественным и китайским брендам персональных компьютеров компания Emdoor Information, используя свои мощные производственные возможности и глубокий технический потенциал, продолжает расширять свое присутствие на российском рынке. Недавно производитель заключил партнерство с российским традиционным финансовым институтом, для создания нового отечественного бренда ПК. Это сотрудничество не только представляет новые ноутбуки и связанные с ними электронные продукты на российском рынке, но и придает мощный импульс развитию отечественной электронной промышленности в России.

Расширение новых рынков через межотраслевое сотрудничество

Из-за ограниченной местной цепочки поставок электронных компонентов в России эти компьютеры в основном разрабатываются и производятся китайской компанией Emdoor Information. На данный момент Emdoor поставила более 50 000 компьютеров и связанных продуктов собственного бренда. Ключевые модели включают SDNB-14iA, SDNB-15iA и SDNB-M16iA, которые предоставляет Emdoor Digital, дочерняя компания Emdoor Information. Текущие объемы поставок составляют около 10 000 единиц и, по прогнозам, превысят 20 000 к концу 2024 года. Кроме того, Emdoor Information предоставляет поддержку в области ПК с искусственным интеллектом и сопутствующего программного обеспечения.

Ускорение локального производства и углубление интеграции цепочки поставок

Для дальнейшего повышения самодостаточности и конкурентоспособности Emdoor Information тесно сотрудничает с российскими партнерами для ускорения локального производства. В планах китайской компании запустить производственные линии для ПК и серверов с годовой мощностью 200 000 единиц. Эта инициатива не только значительно повышает производственные возможности российских партнеров, но и оказывает мощное влияние на развитие отечественной цепочки поставок электронной продукции в России.

Укрепление присутствия на рынке и сертификация бренда

Для дальнейшего укрепления и расширения позиций на российском рынке Emdoor Information получила несколько важных сертификатов. С апреля по июнь 2024 года Emdoor получила сертификаты на два товарных знака в России с кодами POA RU0000059761 (для Emdoor Information) и RU0000060037 (для бренда ONERugged), охватывающих более 30 компьютерных продуктов. Эти сертификаты демонстрируют долгосрочную приверженность Emdoor российскому рынку и обеспечивают надежную поддержку для углубленного сотрудничества с местными компаниями.

Использование рыночных возможностей и повышение привлекательности отечественного бренда

После ухода западных брендов российский рынок ПК столкнулся с беспрецедентными возможностями для роста. Emdoor Information планирует заполнить эту рыночную нишу, предложив конкурентоспособные отечественные компьютерные продукты.

В будущем Emdoor Information продолжит углублять сотрудничество с российскими клиентами, совместно способствуя развитию отечественных брендов ПК в России. Emdoor также планирует расширить сотрудничество в других областях, предоставляя российским клиентам высококачественные продукты и услуги и поддерживая процветание российской технологической отрасли.

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Контактная информация

Компания: Emdoor

Вебсайт: https://www.emdoordigi.com/

Адрес:16/17F, Emdoor Building, No.8 Guangke 1st Road, Pingshan District, Shenzhen

Email: marketing.info@emdoor.com

Телефон: +86-755-2372-2880

erid:LjN8KM9LeРекламодатель: Shenzhen Emdoor Information Co. Ltd.ИНН/ОГРН: 440301103785570Сайт: https://www.emdoordigi.com/

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