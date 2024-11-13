«Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех»

ПАО «Магнит», российский ритейлер, объявляет о назначении Антона Зубова директором бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Главными задачами Антона в новой должности станут формирование и реализация стратегии развития бизнес-формата «Фудтех», объединяющего доставку и самовывоз из магазинов розничной сети «Магнит», улучшение качества клиентского сервиса, рост эффективности и прибыльности одновременно с наращиванием оборота и доли в структуре выручки компании. Антон будет подчиняться директору по электронной коммерции «Магнита» Гюванчу Донмезу.

Антон Зубов обладает более чем 10-летним опытом работы в технологических компаниях и бизнесе электронной коммерции. В сферу его компетенций входит управление стартапами в ИТ и e-com с фокусом на создание долгосрочной ценности бизнеса и достижение устойчивой прибыльности, стратегическое управление, сделки M&A в сфере электронной коммерции.

Антон присоединился к команде «Магнита» в январе 2023 г. в качестве финансового директора блока «Магнит Омни», который объединяет бизнес-форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет». До прихода в «Магнит» Антон работал в Delivery Club на позиции финансового директора, а ранее занимал различные руководящие должности в совместном предприятии Сбера и VK в сфере транспорта и еды, VK Group, Lamoda и других компаниях.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» розничной сети «Магнит»: «Я рад принять новый вызов и буду стремиться вывести «Магнит Доставку» на качественно новый уровень с точки зрения клиентского сервиса и экономических метрик. В условиях жесткой конкуренции на рынке e-grocery и высоких темпов его роста важно непрерывно совершенствовать сервис и товарное предложение для покупателей, внедрять новые идеи и технологии. Вместе с командой я сосредоточусь на этих задачах, чтобы обеспечить устойчивый и сбалансированный рост бизнес-формата «Фудтех».