«P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве

«P7», разработчик офисной среды для совместной работы и коммуникаций, и ИТ-холдинг Lansoft, разработчик программных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время продукты «P7» будут интегрированы в бизнес-приложения Lansoft.

Продукты «P7» – это более десяти интуитивно понятных и ежедневно используемых модулей, включающих редактор документов, таблиц, презентаций, диск для хранения файлов, почту, органайзер, ВКС, проекты, календарь. Офисный пакет используется более чем в четырех тысячах крупных российских компаний и входит в реестр российского программного обеспечения.

Решения «Р7» давно являются основным средством для предпросмотра, редактирования, сравнения и работы с офисными документами для всех решений линейки LDM. В ближайшее время ИТ-холдинг Lansoft планирует интеграцию офисных решений «Р7» с продуктами на базе BPMSoft, «Турбо» и Goodt. В то же время на стороне холдинга сформирована экспертиза по разработке макросов и созданию плагинов. Например, плагины «LDM.Аналитика» и «LDM.Данные» уже доступны для экосистемы решений «Р7» и интеграции в ИТ-инфраструктуру заказчиков.

Андрей Шарак, генеральный директор ИТ-холдинга Lansoft, сказал: «Наше сотрудничество с «P7» носит многолетний характер. Дополнительные утилиты и разработка плагинов для «Р7-Офис», такие как «LDM.Аналитика» и «LDM.Данные», уже сейчас позволяют более эффективно и привычно использовать офисное приложение и автоматизировать сложные задачи. Нашим новым этапом сотрудничества станет углубление в более плотную интеграцию продуктов «Р7» в решения LDM. В планах — становление «Р7» стандартным инструментом работы с офисными приложениями для всех продуктов холдинга».

Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7», сказал: «Партнерство с Lansoft — это стратегический шаг к созданию единой экосистемы, где бизнес-процессы и управление документами становятся не просто проще, а по-настоящему интуитивными и гибкими. Объединив наш опыт в разработке офисных решений с возможностями бизнес-приложения LDM, мы предоставим нашим клиентам инструменты, которые позволяют не только сэкономить время, но и значительно повысить производительность при работе с цифровыми активами, оптимизируя каждую операцию и сокращая рутину».