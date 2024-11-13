Половина российских компаний переманивает людей у конкурентов за счет привлекательной корпоративной культуры, а не деньгами

В 2024 г. 65% российских работодателей, которые практикуют прямой хантинг сотрудников из других компаний, закрыли таким образом каждую десятую открытую вакансию. Еще 18% компаний переманили у конкурентов в среднем каждого пятого нового работника, 14% наняли так до половины сотрудников. Как выяснили эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), привлекать «чужих» сотрудников удается далеко не только за счет более высокой заработной платы. Важнейшую роль играют дружелюбная атмосфера в коллективе, доброжелательное и заботливое отношение к сотрудникам, интересные задачи и возможности для карьерного роста. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Опрос проводился в августе-сентябре 2024 г, участие приняли 176 компаний-работодателей, представленных на территории России.

Talantix Количество закрытых вакансий

49% рекрутеров сообщают, что переманивать сотрудников получается благодаря ценностному предложению компании как работодателя, а также приглашая перейти в более профессиональную команду — с хорошей атмосферой и возможностью развиваться в профессии.

Как показывает практика, смена места работы не всегда связана с уровнем заработной платы. По данным исследования кадровой компании UTEAM и CRM-системы Talantix, 56% россиян готовы уйти из компании из-за токсичного руководителя. Привлекательная и экологичная корпоративная культура становится убедительным аргументом для соискателей, чтобы перейти в другую компанию. Например, для менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов это является решающим фактором принять предложение о работе. (60%).

Переход в более профессиональную команду в своем предложении чаще всего используют средний (57%) и малый (56%) бизнес. Крупные компании пользуются им в полтора раза реже (32%).

Каждой третьей компании (36%) удается переманивать специалистов, предлагая им интересные и необычные задачи в рамках их специализации. 31% работодателей добиваются в этом успеха, сделав акцент на более широкие, чем у конкурента, возможности для развития и обучения.

23% работодателей переманивают сотрудников, приглашая их на более высокие должности. И если интересные задачи чаще предлагает крупный бизнес (44% против 36% средних и 34% малых компаний), то повышение в должности обычно обещает малый бизнес (34% против 15% среднего и 16% крупного).

«Роль руководителей в малом бизнесе очень важна, от нее зависит успех компании. Но найти на рынке труда по-настоящему хорошего управленца с нужными навыками и компетенциями не всегда просто. Поэтому малый бизнес выбирает подход прямого хантинга талантливых и перспективных сотрудников из других компаний, которым на текущей работе уже тесно — ради повышения в должности и карьерного роста», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Talantix Причины успешного хантинга

Однако большинство компаний (65%) переманивают к себе чужих сотрудников, предлагая им более высокую заработную плату. Крупные компании (со штатом более 1000 человек) используют финансовую мотивацию чаще среднего и малого бизнеса: 72% против 64% и 63% соответственно.

Такой подход ускоряет «гонку зарплат» на рынке труда. По данным hh.ru, с начала 2024 г. зарплатные предложения увеличились в среднем на 35%. Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении, по расчетам Росстата, в августе 2024 г. выросла на 17,4%.

Это, в свою очередь, стимулирует текучесть кадров: согласно официальной статистике, еще в 2018 г. доля выбывших работников составляла 28,5% от списочного состава сотрудников, а в 2023 г. этот показатель достиг 32,5%. Причем резкий рост оборачиваемости рабочей силы начался с 2021 г., до этого текучесть кадров не превышала 30% на протяжении 10 лет. Иначе говоря, сегодня люди как никогда активно переходят с одного места работы на другое.

Прежде всего высокой зарплатой удается привлекать рабочих (73%) и производственный персонал (72%). Сегодня именно эти профессиональные группы наиболее востребованы на рынке труда. В сентябре 2024 г., по данным hh.ru, на них приходилось 23% и 15% от всех российских вакансий соответственно. При этом медиана предлагаемых зарплат в сфере «Рабочий персонал» уже достигла 92223 руб., в сфере «Производство» — 89426 руб.

Также среди распространенных аргументов успешного хантинга выделяются гибкий график (22%), в том числе возможность работать удаленно хотя бы несколько дней в неделю. Переманивать людей из других компаний помогает и более широкий соцпакет, в т.ч. ДМС для сотрудника и членов его семьи (15%). Соискателям важно вместе с новым местом работы получить доступ к медицинским и другим услугам высокого уровня.

«Работодатель должен мотивировать не только деньгами, но и чем-то большим. Повышать лояльность к компании и снижать текучесть поможет развитие корпоративной культуры и бренда работодателя, причем как для внешней аудитории, так и для текущих сотрудников. Важно трансформировать практики работы с персоналом, опираясь на ценности современного общества и потребности своих сотрудников. Это может быть и гибкий график, и программа ДМС, и элементарная атмосфера внутри коллектива», — отметила Марина Хадина.

Несмотря на популярность прямого хантинга, будущее рынка труда — точно не за этим методом. Чтобы собрать профессиональную и эффективную команду, сформировать актуальную HR-стратегию, работодателям необходимо изучать рынок труда, следить за аналитикой и трендами, формируя конкурентное предложение для соискателей. Стоит расширять количество источников и каналов привлечения — комбинировать их и выбирать наиболее подходящие под конкретную задачу. Также полезной практикой будет повторное использование собственной базы резюме: каждый шестой российский работодатель использует практику «второго шанса» и нанимает тех, с кем уже был контакт. Наконец, нельзя забывать и про внутренний найм в компании — развивать карьерные треки, переводить по горизонтали подходящих по навыкам сотрудников и поддерживать их рост. Такой подход эффективен и для удержания своих сотрудников в команде, и для привлечения новых.