МТС будет обучать сотрудников с помощью цифровых аватаров

МТС сообщила о тестировании цифровых аватаров на основе искусственного интеллекта, которые заменят лекторов образовательных курсов. Решение позволит в три раза увеличить скорость производства и обновления лекционного материала. В следующем году обучение с помощью цифровых аватаров пройдет больше 3 тыс. человек.

Пилотный проект был реализован во внутреннем периметре компании — первым продуктом с цифровой копией преподавателя стал онлайн-курс по разработке на языке GO в центре развития ИТ-экспертизы «МТС Тета». Затем решение было масштабировано для программы развития региональных HR-команд телеком-бизнеса МТС. Аватары руководителей сопровождали участников обучения на протяжении всего учебного курса.

Цифровые аватары были разработаны Центром инноваций Future Crew. Они снижают стоимость производства контента за счет уменьшения времени съемки лекторов. Также цифровой аватар позволяет быстрее создавать больше качественного контента: всё, что нужно для записи видеоурока с аватаром, — подготовленный лектором текст. Технология дает возможность привлекать к участию в проектах топ-руководителей, учитывая при этом их плотный график. Человеку достаточно записать короткие образцы видео, из которых в течение нескольких минут будет создан его аватар. После этого можно генерировать видео с аватаром на любом языке — технология самостоятельно переведёт обучающий видеоконтент на иностранный язык без участия переводчиков.

«Мы активно используем искусственный интеллект для более эффективной и интересной работы сотрудников, например, ИИ-ассистенты помогают программистам писать код, готовить тексты, искать и анализировать информацию. С помощью цифровых аватаров мы сможем улучшить процесс подготовки лекционного материала для сотрудников. На создание видеокурса может уходить до четырех месяцев, больше всего времени занимает процесс подготовки спикера, съёмки материала и его монтаж. Новая технология дает возможность упростить процесс производства, при этом слушателей курса будут сопровождать хорошо знакомые им эксперты», — сказала вице-президент по управлению персоналом компании МТС Лариса Бодягина.