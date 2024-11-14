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Платформа для подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» привлечет 52 млн руб. от венчурного фонда Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелов

Объем инвестиций — 52 млн руб. в два этапа. Фонд Iskra Ventures Rus выступил лид-инвестором. В раунде также участвовали неназванные бизнес-ангелы, которые нашли проект на венчурной платформе Sberunity.

Привлеченные в рамках раунда средства пойдут на развитие сервиса онлайн-бронирования, маркетинг и создание полноценной ИТ-команды, а также разработку MVP новых сервисов внутри платформы.

«Долгожитель» — это платформа онлайн-бронирования пансионатов, домов престарелых и реабилитационных центров. Исходя из состояния пожилого человека на платформе можно подобрать объект размещения (уже подключено более 600 вариантов), пообщаться в онлайне с представителями социального объекта, записаться на просмотр и др.

В планах «Долгожителя» запуск сервиса для перевозок маломобильных граждан и разработка решения для подбора сиделок с возможностями контроля их работы на базе цифровых сервисов. В будущем команда рассчитывает построить для пожилых людей полноценную экосистему с учетом всех особенностей их состояния и специфических потребностей. Монетизация «Долгожителя» построена на комиссии с размещений и на модели подписки для партнеров.

Проект основан в 2022 г., над ним работает команда, которая много лет строила еком-проекты.

Иван Сезонов, партнер фонда Iskra Ventures Rus: «Мы верим в развитие так называемой «серебряной экономики» (это продукты и услуги для удовлетворения потребностей людей старшего возраста, Silver Economy). Этот рынок растет во всем мире и в России в частности: пожилого населения становится больше, растет продолжительность жизни и доля экономически активных людей старше 65 лет. Они заинтересованы в повышении качества жизни: «Долгожитель» как раз сможет удовлетворить их спрос. Впереди серьезная трансформация этой отрасли».

Алексей Анико, генеральный директор и сооснователь проекта «Долгожитель»: «На наше успешное сотрудничество с фондом повлияла совокупность факторов. В первую очередь это идея, все начинается с нее. При этом помимо идеи у нас уже был готовый продукт и партнерства. Представители Iskra Ventures Rus сразу вошли с нами в контакт, и мы начали плодотворно взаимодействовать. Во-вторых, это перспективный рынок Age Tech, который растет, и триггеров для развития «серебряной экономики» предостаточно. В-третьих, отраслевая поддержка Национальной ассоциации участников социального обслуживания (НАСО), совместно с которой мы работаем над системой рейтингования социальных объектов и оценкой дефицита самообслуживания. Уверен, что благодаря инвестициям и помощи наших партнеров мы создадим уникальный и востребованный сервис для тысяч людей».

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