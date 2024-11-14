Тренды распродажи 11.11 от Ozon: одежда – новый лидер, двукратный рост дорогих покупок и опережающий рост отдаленных регионов

Ozon подводит итоги первой большой распродажи ноября 2024 г. 11.11 продолжает пользоваться популярностью у покупателей и продавцов маркетплейса. В пиковые дни распродажи с 8 по 11 ноября 2024 г. клиенты Ozon сделали рекордные 24,8 млн заказов. За эти дни они заказали товары на маркетплейсе на 54 млрд руб. — в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью. 92% оборота маркетплейса в дни распродажи — продажи предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Одежда — новый лидер распродаж на Ozon

Если в 2023 г. покупатели чаще всего приобретали товары для дома, то в сезоне 2024 г. лидером спроса стала одежда — категория не только установила абсолютный рекорд по продажам в деньгах и в штуках, но и обошла остальные товары по темпу роста оборота. Продажи одежды увеличились более, чем в два раза в денежном выражении год к году.

На второй строчке рейтинга популярности оказались товары для дома — они уступил лидирующую строчку одежде. Товары для строительства и ремонта сохранили за собой третье место по количеству покупок, что подтверждает изменение потребительского поведения — покупатели продолжают заказывать на маркетплейсах те категории товаров, которые раньше чаще покупали офлайн. Товары для красоты и здоровья в 2024 г. оказались на четвертом месте, переместившись со второй позиции. Авто- и мототовары замыкают топ-5 как и годом ранее.

Распродажа помогает устранить товарное неравенство в малых городах и отдаленных регионах

Жителям городов с населением менее 50 тыс. жителей активнее других переходят в онлайн — на маркетплейсах они получают доступ к такому же ассортименту товаров, как и в мегаполисах. На распродаже в 2024 г. покупки на Ozon сделали в 1,4 раза больше клиентов из небольших населенных пунктов, чем в 2023 г. Рост спроса на одежду и обувь опережает динамику по стране — продажи в малых регионах оказались в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

По сравнению с октябрем 2024 г. в регионах больше всего вырос спрос клиентов из отдаленных регионов — Камчатского края, Магаданской области, Ненецкого автономного округа, Сахалинской области и республики Саха*. Всего на жителей регионов пришлось 66% всех покупок в рублевом эквиваленте.

Первая большая распродажа на Ozon — 11.11 — продлится до 14 ноября 2024 г. В 2024 г. ассортимент товаров со скидками составит 117 млн товаров. Самые выгодные цены с дисконтом до 75% ожидаются ближе к окончанию акции. Высокий сезон на Ozon продолжит распродажа «Черная пятница».

Ждали распродаж, чтобы сэкономить на дорогих товарах и бытовой технике

Клиенты стали осознанно планировать более дорогие покупки на период распродаж. Так 11 ноября 2024 г. покупатели на Ozon приобрели в два раза больше товаров стоимостью более 10 тыс. рублей, чем в среднем за день в октябре 2024 г.

В топе дорогостоящих покупок женская и мужская одежда — например, куртки, шубы и дубленки, а также крупная бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику для дома стали больше покупать онлайн — этот тренд наблюдался не только в пиковые дни распродажи, но и на протяжении года в целом.

Самой дорогой покупкой, как и в 2023 г., стал автомобиль — Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,9 млн руб. В сумме за четыре дня клиенты Ozon заказали 36 авто, причем половину из них — в первый час после того, как стало доступно спецпредложение.

Продажи предпринимателей 11.11 в среднем выросли почти вдвое, а у продавцов из Новгорода — больше, чем в три раза

92% оборота в пиковые дни пришлось на продажи предпринимателей. В одной из главных распродаж года участвует 7 из 10 продавцов Ozon. Но за счет повышенного спроса в этот период растут продажи всех продавцов на маркетплейсе. Так, 11 ноября 2024 г. их общий оборот увеличился на 63% по сравнению со средним днем октября 2024 г.

В регионах активнее других по сравнению с октябрем 2024 г. росли продажи продавцов Новгородской области, республики Ингушетия, Псковской области, Хабаровского края и республики Саха*.

*Без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.