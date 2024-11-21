Россияне назвали ИТ-отрасль самой перспективной для трудоустройства

ИТ и нефтегаз оказались безоговорочными лидерами в глазах большинства россиян, выяснила группа «Ренессанс страхование» (RENI) совместно с исследовательским центром «Зарплаты.ру». В топ-5 привлекательных отраслей вошли также госсектор, строительство и логистика. Об этом CNews сообщили представители группы «Ренессанс страхование».

Опрос проводился в середине октября 2024 г. методом онлайн-анкетирования среди 2200 россиян. География — российские города-миллионники.

Участникам опроса предлагалось назвать самую перспективную, с их точки зрения, отрасль экономики в отношении зарплат. Можно было выбрать только один вариант ответа.

С точки зрения большинства респондентов, это нефтегазовая (24%) и ИТ-отрасль (22%). По 5% опрошенных выбрали логистическую отрасль, госсектор, строительство и недвижимость, консалтинг для бизнеса, СМИ и PR и финансовый сектор. 4% считают самым перспективным сектором энергетику. По 3% — производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.

Респондентам также предлагалось назвать наиболее привлекательных работодателей с точки зрения формы бизнеса. В лидерах мнений с большим отрывом оказался крупный частный бизнес (40%). Каждый четвертый (25%) считает самыми привлекательными госкомпании и компании с госучастием, а каждый пятый — компании среднего бизнеса 19%. Заметно реже — компании малого бизнеса (5%) и бюджетные организации (4%). Еще 8% считают наиболее приемлемым работать на себя — заниматься фрилансом либо открыть свое дело.