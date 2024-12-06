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«Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения

Холдинг «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, и российский разработчик систем безопасности компания «Видеоглаз» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное продвижение решений для охраны объектов различного назначения.

Компания «Видеоглаз» является производителем и разработчиком систем видеонаблюдения IPTRONIC, Videoglaz, VIDEOTRONIC, предоставляя полный цикл услуг — от проектирования и установки до настройки и сопровождения сложных систем безопасности и других слаботочных систем.

В их ассортимент входят системы видеонаблюдения, контроль доступа, сигнализация и интеллектуальный анализ видеоинформации. Решения «Видеоглаз» обладают высокой адаптивностью и легко интегрируются с различными инфраструктурными системами, обеспечивая надежную защиту как для коммерческих компаний, так и для государственных учреждений. Они эффективно функционируют в открытых и закрытых сетях, обеспечивая высокую безопасность на всех уровнях — от сетевой инфраструктуры до клиентских устройств.

Александр Колосов, генеральный директор компании «Цикада», отметил: «Одно из приоритетных направлений деятельности холдинга «Цикада» — это оснащение объектов заказчиков современными комплексами инженерно-технических средств охраны и защиты. Важнейшим элементом этих комплексов, безусловно, является система видеонаблюдения. Поэтому к характеристикам устройств, составляющих данную систему, выдвигаются особенно высокие требования, чтобы гарантировать надежную защиту и эффективность работы. Партнерство с «Видеоглаз» значительно расширяет наш ассортимент продуктов для обеспечения безопасности. Убежден, что их решения будут востребованы при разработке комплексных решений для охраны объектов различного масштаба с использованием современных технологий и гибких подходов к внедрению».

Андрей Васильев, генеральный директор компании «Видеоглаз», сказал: «Мы рады видеть холдинг «Цикада» среди наших партнеров. Уверен, что сотрудничество откроет новые возможности для реализации масштабных проектов в области безопасности и ускорит развитие охранных технологий на российском рынке».

Рынок систем видеонаблюдения стремительно развивается, что обусловлено как нарастающими террористическими и другими угрозами для объектов государственной собственности, так и внедрением мощных инструментов видеоаналитики, отмечают партнеры. Эти технологии не только усиливают безопасность, но и способствуют упорядочиванию и оптимизации процессов для государственных и коммерческих клиентов.

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