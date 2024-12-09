«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и сервисов. Интегратор также окажет экспертные услуги поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Соглашение о партнерстве предусматривает пополнение портфеля услуг Xinchip сервисами «Инферит Облако». Экспертиза провайдера поможет клиентам полностью или частично перенести ИТ-инфраструктуру в облако, масштабироваться, оптимизировать хранение данных и решить другие бизнес-задачи.

Компания Xinchip также выступит в качестве Managed Services партнера. Это поможет администрировать виртуальные ресурсы клиентов «Инферит Облако», освободит их от рутинных операций, связанных с обслуживанием ИТ-инфраструктуры, и необходимости инвестировать ресурсы в наем, обучение и содержание собственных специалистов.

Партнерское соглашение соответствует стратегии развития собственной партнерской сети по оказанию облачных услуг. Объединение экспертных знаний упрощает компаниям доступ к сервисам «Инферит Облако».

Продуктовый портфель «Инферит Облако» включает инфраструктурные услуги (IaaS), включая защищенное облако (152-ФЗ), приватные серверы в облаке, объектное хранилище S3, контейнеры Kubernetes, аренду серверов (dedicated) и др. Предлагаемые облачные решения соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ, 242-ФЗ) и аттестованы на соответствие требованиям приказа 21 ФСТЭК России по первому уровню защищенности (УЗ-1).

Экосистема «Инферит Облако» предоставляет многоуровневую защиту инфраструктуры: от базовой защиты DDoS-атак на уровне L3–L4 до специализированных сервисов, включая NGFW, защиту от ботов и фильтрацию трафика на уровне приложений и SOC (Security Operation Center).

«Развитие партнерской сети по комплексному управлению ИТ-инфраструктурой в облаке — одно из важнейших стратегических направлений нашего бизнеса. Сейчас большинство компаний могут сталкиваться со сложностями с поддержкой своей корпоративной инфраструктуры из-за дефицита квалифицированных инженеров. Мы знаем Xinchip как компанию с глубокими компетенциями в широком спектре технологий. Ее специалисты обладают опытом в развертывании и поддержке инфраструктурных проектов разной степени сложности. Партнерское соглашение позволит организациям без собственного штата ИТ-инженеров развернуть в "Инферит Облако" готовую к работе ИТ-инфраструктуру», — сказал коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Xinchip обладает глубокими экспертными компетенциями в области облачных решений, что позволяет нам эффективно помогать клиентам в их цифровой трансформации. Наше партнерство с "Инферит Облако" укрепит возможности компаний по миграции и поддержке ИТ-инфраструктуры, предоставляя надежные и современные облачные сервисы российского производства», — отметил генеральный директор Xinchip Максим Лемешко.