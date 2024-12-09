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Сахалинские ученые разработали прототип веб-приложения для моделирования процесса заводнения скважин

Ученые лаборатории математического моделирования «Передовой инженерной школы» Сахалинского государственного университета разработали прототип веб-приложения для эффективного управления процессом заводнения скважин на нефтяных месторождениях. Анализируя данные о добывающих и нагнетательных скважинах приложение позволяет создавать детализированную карту ячеек по заданным параметрам и также предлагать шаги для оптимизации работы скважин. Об этом CNews сообщили представители Сахалинского государственного университета.

В функционал приложения входят возможности по: автоматическому формированию карты ячеек месторождения в зависимости от данных добычи; автоматическому расчету коэффициентов участия скважин в ячейке.

Также сервис предлагает оптимальные действия для настройки режимов работы скважин на основе анализа данных

Ранее некоторые из этих расчетов выполнялись вручную. Новое приложение закрывает часть этого процесса – она позволяет построить карту скважин по заданным параметрам и рассчитать параметры работы скважин (приемистость и компенсацию и другие). Важно, что такой подход позволит в будущем автоматизировать подбор коэффициентов участия, в том числе на основе методов искусственного интеллекта.

Данная разработка была зафиксирована в реестре программ Федеральной службы по интеллектуальной собственности как результат интеллектуальной деятельности СахГУ.

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