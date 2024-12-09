CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices

Группа компаний X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices. Сотрудничество включит в себя использование корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций Sber в проектах системной интеграции, а также продвижение и продажу продукции SberDevices через интернет-магазин ГК X-Com.

Обновлённая линейка бизнес-решений включает интерактивные панели, профессиональные интерактивные дисплеи и ВКС-оборудование. Одна из главных особенностей новых устройств — полная поддержка ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz, с помощью которой можно в одно касание из календаря подключиться к видеозвонкам.

Минимальные ВКС-комплекты для онлайн-совещаний включают видеобар и панель управления. В комплектации решений для средних переговорных: профессиональный экран, терминал для подключения периферийных устройств, с помощью которого также обеспечена двусторонняя связь во время видеоконференций, панель управления, PTZ-камера (Pan-tilt-zoom) и компактный микрофонный массив из шести разнонаправленных чувствительных микрофонов, поддерживающих каскадное соединение.

Интерактивная панель Sber Pro – это профессиональный экран c камерой и возможностью интеллектуального наведения на говорящего, массивом из восьми микрофонов, мощными динамиками и сабвуферами, поддержкой аппаратного декодирования для ВКС-сервисов, а также всеми необходимыми для совместной работы приложениями.

«Мы рады сотрудничеству со SberDevices! Это сильный отечественный бренд, который расширил и усилил портфель импортозамещающих возможностей ГК X-Com. С помощью передовых сервисов и решений SberDevices наши эксперты могут выстраивать по-настоящему инновационные экосистемы, выводя совещательные процессы на эволюционно новый уровень, – сказал Пётр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com. – Партнёрство уже показало себя успешным: техника востребована в интернет-магазине, также были реализованы первые проекты на базе решений SberDevices, и по результатам внедрений получены положительные отзывы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

В России вакханалия «покупателей-экстремистов», от которой страдают продавцы электроники и торговые сети. Полиция бездействует

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Едва не уничтоживший Intel экс-гендиректор призвал спасать ее молитвой и постом

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще