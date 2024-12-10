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МТС приобрела платформу Getblogger для усиления рекламного бизнеса

МТС объявила о подписании обязывающих документов о покупке платформы для размещения рекламы через блогеров Getblogger (ООО «Гетблоггер»).

МТС получит готовую инфраструктуру для монетизации блогеров, а также доступ к дополнительному инвентарю, работающему по CPA/CPP-моделям. Сделка позволит укрепить рыночные позиции МТС AdTech за счет создания комплексного платформенного продукта для рекламодателей и авторов в Telegram, расширит существующий продуктовый портфель и базу клиентов, позволит увеличить средний чек. Getblogger будет функционировать как самостоятельная компания в составе ООО «Стрим», дочерней структуры ПАО «МТС».

«Покупка платформы Getblogger – логичный шаг в развитии рекламного бизнеса МТС. Мы получаем быстрый доступ к готовому продукту с понятной функциональностью, доступ к независимому инвентарю. Рынок инфлюенс-маркетинга демонстрирует активный рост и эффективно решает имиджевые задачи, это особенно заметно на фоне дефицита инвентаря и сокращения возможностей перформанс-маркетинга. Сейчас более половины рекламных бюджетов инфлюенс-маркетинга уже приходится на Telegram, мы видим возможность синергии с инструментами Telegram Ads на базе нашей собственной платформы Маркетолог Pro. Сделка логично укладывается в стратегию развития рекламного бизнеса МТС и усиливает вертикаль за счет новых платформенных решений и продуктов», – отметила вице-президент МТС по развитию рекламного бизнеса Елена Мельникова.

«Сделка с МТС является важным достижением для Getblogger и высокой оценкой той работы, которая была проделана компанией за последние 7 лет. Фокус на технологическое развитие платформы и автоматизации всех этапов взаимодействия между рекламодателями и блогерами, позволили компании расти высокими темпами и обеспечивать лидерские позиции на рынке инфлюенс-маркетинга все последние годы», – отметила генеральный директор Getblogger Анна Оганесян.

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