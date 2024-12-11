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Альянс в сфере ИИ представил первый в России школьный учебник по искусственному интеллекту

В Москве прошла презентация первых в России учебников по искусственному интеллекту для пятого-девятого классов общеобразовательных школ. Их совместно разработали и выпустили Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и издательство «Просвещение». Об этом CNews сообщили представители Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Проект реализован при участии более 30 ведущих экспертов-практиков компаний, входящих в Альянс, – Сбербака, «Яндекса», MTS AI, «Т-Банка» и других. Новые учебники сейчас проходят экспертизу в Министерстве просвещения Российской Федерации и планируются к внедрению в школах по всей стране с 2025-2026 учебного года.

Учебники позволят школьникам пятого-девятого классов понять принципы работы искусственного интеллекта, научиться решать с его помощью практические задачи и больше узнать про сферы применения искусственного интеллекта, в том числе на примерах компаний-участников Альянса. Учебник доступен как в печатной, так и в электронной форме, и снабжен цифровым дополнением, которое поможет сформировать практические навыки в интерфейсах российских нейросетей.

Содержание учебников пятого-шестого и седьмого-восьмого классов — два концентра, которые могут реализовываться как самостоятельно, так и последовательно. Содержание девятого класса продолжает любой концентр или может быть самостоятельным курсом.

Учебник пятого-шестого классов состоит из девяти модулей (34 академических часа), которые знакомят с понятиями «искусственный интеллект», «нейронные сети», «глубокое обучение», «датасет» и др. В них авторы сравнивают работу естественного интеллекта и искусственного, уделяют внимание темам морали, этики и безопасности разработки и применения искусственного интеллекта, а также рассказывают об использовании новых технологий в различных сферах человеческой деятельности, например, на производстве и в экологии.

Учебник седьмого-восьмого классов содержит 10 модулей (68 академических часа). Он позволяет расширить объем знаний, полученных в ходе изучения учебника за пятый-шестой классы, более глубоко рассматривает применяемые технологии, на простых примерах показывает, как работают сложные нейронные сети. И продолжает знакомить с реальными примерами применения искусственного интеллекта.

Учебник девятого класса включает шесть основных модулей и два дополнительных для углубленного изучения (34 академических часа). Обучающиеся узнают о некоторых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, а также о возможностях генеративного искусственного интеллекта, и как с его помощью можно не только создавать новый контент, но и использовать эти технологии для собственного обучения. Дополнительные модули знакомят с приемами программирования для работы с ИИ и с математикой машинного обучения.

Учебники снабжены теоретическими и практическими заданиями как на страницах печатных изданий, так и в цифровом дополнении. Они направлены на развитие критического мышления, аналитических способностей, креативного подхода к решению задач, повышение цифровой и функциональной грамотности.

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