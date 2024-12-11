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ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata

Специалисты компании «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — в течение двух лет будут проходить обучение в учебном центре Arenadata для повышения уровня работы с продуктами вендора. «Гринатом» направит более 170 сотрудников на курсы, связанные с архитектурой ИТ-решений, эксплуатацией, а также другими направлениями использования решений Arenadata DB, Arenadata Hadoop и Arenadata QuickMarts.

В связи с активной цифровизацией всех отраслей, в том числе атомной, и увеличением объема данных спрос на data-специалистов постоянно растет. Передовые технологичные компании заинтересованы в том, чтобы их команды по работе с данными состояли из квалифицированных кадров, которые могут обеспечить эффективное использование решений и продуктов. Для этого они развивают программы обучения сотрудников как внутри компании, так и на профессиональных курсах.

За 2023–2024 гг. более 70 специалистов компании успешно прошли обучение в учебном центре Arenadata. На основании полученных за это время результатов «Гринатом» принял решение продолжить сотрудничество и направить новый расширенный поток своих сотрудников на курсы по продуктам вендора.

«Уровень курсов для команды «Гринатом» в основном рассчитан на специалистов с опытом, которым требуется расширить и развить навыки работы с отечественными решениями Arenadata. Обучение особенно актуально в рамках процесса импортозамещения, так как помогает обновить и переквалифицировать кадры, которые ранее работали с продуктами ушедших зарубежных вендоров», — говорит Михаил Халатян, менеджер центра образовательных услуг Arenadata.

В течение этого и следующего года 175 специалистов ИТ-интегратора прослушают более восьми различных курсов по работе с продуктами Arenadata. Участники посетят открытые, а также корпоративные группы, включающие в себя наиболее приоритетные для ИТ-интегратора образовательные программы.

«Обучение специалистов — одно из эффективных решений задачи дефицита ИТ-специалистов. Мы уверены, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству в области образования внутренних специалистов «Гринатом» получит качественно новый рост эффективности работы с данными», — комментирует Максим Власюк, директор по работе с реальным сектором Группы Arenadata.

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