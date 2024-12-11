Избран новый состав правления «Руссофт»

В Москве прошло общее собрание «Руссофт», где были подведены итоги работы ассоциации за год, а также определены планы на 2025 г. и прошли выборы в правление «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

«За 2024 г. в «Руссофт» вступило 50 новых компаний, увеличив совокупный штат участников «Руссофт» до 100 тыс. высококвалифицированных сотрудников. Это помогает укреплять статус крупнейшей ассоциации российских ИТ-компаний. Нам удалось поддержать регулярный диалог с министерствами, чтобы вовремя реагировать на вопросы и возникающие запросы наших участников. Представители «Руссофт» участвуют в работе Экспертного совета Сколково и Наблюдательного Совета РФРИТ. Вместе с участниками и Правлением «Руссофт» мы надеемся укрепить взаимодействие внутри ИТ-рынка и продолжить поддержку ИТ-компаний», - отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Общее собрание участников «Руссофт» – это высший орган управления ассоциации, основная цель которого состоит в обеспечении соблюдения целей, в интересах достижения которых был создан «Руссофт». Раз в год вместе собираются все участники, чтобы ознакомиться со сводной информацией об активностях «Руссофт» за год, а центральным событием являются выборы в правление.

В 2024 г. было подано 10 заявок, и по итогам голосования участников общего собрания все кандидаты были избраны в правление «Руссофт». Таким образом, в период с декабря 2024 г. по декабрь 2025 г. правление состоит из 11 человек, включая президента «Руссофт».

Обновленный состав правления: Максим Болотов, генеральный директор «Иностудио»; Сергей Вотяков, GR-директор PIX Robotics; Евгений Грачев, директор департамента «Заказная разработка» «Рексофт»; Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies; Роман Клецких, GR-директор Naumen; Виталий Лажинцев, генеральный директор Noosoft; Валентин Макаров, президент «Руссофт»; Владимир Рубанов, технический директор; Мария Рукавишникова, генеральный директор Getmobit; Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»; Михаил Шрайбман, генеральный директор веб-интегратора «Осьминожка».

Общим собранием «Руссофт» были также утверждения приоритеты деятельности ассоциации на 2024-2025 гг., которые исполнительная дирекция будет приводить в жизнь совместно с правлением и участниками.