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«Свеза» запустила платформу для комфортной интеграции новых сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила современную цифровую платформу «Кампус» для обучения новичков компании. Инновационная площадка упрощает и повышает эффективность адаптации рекрутов. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

«Свеза» с особым вниманием относится к каждому сотруднику, стараясь обеспечить максимальный комфорт при поступлении на работу в компанию. Для этого группа использует различные инструменты, одним из которых является платформа «Кампус».

Это приложение становится доступным для нового члена команды «Свезы» сразу после получения оффера. Установив его на смартфон, платформа позволяет сотруднику на этапе адаптации в течение всего испытательного срока узнать полезную информацию о компании, а также в удобном формате получить знания, необходимые для успешной работы. В то же время руководители и рекрутеры получают объективную информацию о прогрессе новичка.

Кроме того, «Кампус» предоставляет доступ к цифровым обучающим материалам: видеороликам, лонгридам, тестам и другим ресурсам. Таким образом, приложение является удобным инструментом, который в любое время помогает работнику освоить правила охраны труда, получить базовые знания по своей рабочей профессии и изучить виды дефектов на производстве. При этом каждого новичка курирует опытный наставник из команды «Свезы», благодаря чему он получает всестороннюю поддержку и плавно погружается в рабочий процесс.

«"Свеза" продолжает активно внедрять инновации в процесс адаптации и развития своих специалистов, делая ставку на современные технологии и индивидуальный подход. В ближайшем будущем компания планирует разместить на платформе "Кампус" свыше 30 электронных планов адаптации и 12 цифровых дневников обучения, которые помогут каждому новому сотруднику быстро интегрироваться в команду», — сказала Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала компании «Свеза».

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