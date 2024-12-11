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В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи

Ученые Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций разработали инновационную систему для оценки качества мобильной связи. Устройство помогает быстро и эффективно получать данные о покрытии и качестве связи и уже прошло апробацию в Арктике. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Анализатор сетей радиосвязи открывает новые возможности для мониторинга и оценки качества сотовых сетей, что особенно важно на фоне стремительного развития сетей пятого и шестого поколений.

Разработка состоит из двух приложений: клиентского Android-приложения и веб-приложения для пост-анализа. Первое приложение позволяет вести радиоизмерения прямо на мобильном устройстве и записывает данные в лог-файлы. Второе приложение помогает обработать и проанализировать результаты, создавая, например, тепловые карты покрытия сети и отображая результаты измерений в каждой точке маршрута.

Анализатор способен измерять уровень сигнала и соотношение сигнал/шум, идентифицировать обслуживающие базовые станции, оценивать качество связи в каждом проверенном районе, может фильтровать данные по стандарту связи, оператору и другим параметрам, что позволяет операторам эффективнее планировать работу сети и находить узкие места покрытия. Он поддерживает все основные стандарты сотовой связи: GSM, UMTS и LTE, а гибкость настройки позволяет адаптировать его под нужды конкретного оператора или региона.

Ключевые преимущества разработки: использование стандартных устройств (может работать на коммерческих смартфонах, что делает систему доступной и экономичной, так как не требует использования специального оборудования); многоуровневый анализ данных (позволяет как собирать данные о связи, так и проводить детальный анализ, создавая визуальные отчёты и карты покрытия); поддержка различных сетевых стандартов (работает с основными стандартами связи и может быть доработан для поддержки новых технологий, включая 5G); широкий спектр применения (подходит для использования на любом объекте, где требуется оценка покрытия сети, от городских условий до удалённых районов).

Разработчики проекта – сотрудники кафедры беспроводных технологий и систем СПбГУТ Александр Прасолов, Андрей Федоров и Роман Рощинский. Их работа над анализатором направлена на создание легкого в эксплуатации инструмента для получения данных о качестве связи, который может быть полезен как крупным телеком-операторам, так и исследовательским организациям.

«Анализатор сетей радиосвязи – это практичное и универсальное решение для оценки качества сотовой связи в полевых условиях. Система уже доказала свою эффективность во время испытаний и готова к дальнейшему применению в проектах по модернизации и расширению сетей», – сказал Александр Прасолов.

Система доказала свою гибкость и надёжность и успешно прошла апробацию, включая полевые испытания в рамках II Арктической технологической экспедиции СПбГУТ по побережью Белого моря. Разработчики готовы к сотрудничеству с индустриальными партнерами: операторами связи, исследовательскими институтами и всеми, кто занимается анализом и оптимизацией сетей.

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