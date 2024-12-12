GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI

Компания GlowByte совместно с китайским разработчиком FanRuan открыла первый в СНГ центр сертификации FineBI. Он расположился на базе GlowByte и будет заниматься проведением сертификационных экзаменов, а также выдачей вендорских сертификатов специалистам, демонстрирующим высокий уровень знаний и навыков в использовании FineBI. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

В центре можно записаться на экзамен и пройти саму сертификацию.

«До открытия центра в GlowByte сертификат эксперта по FineBI в России могли получить только партнеры вендора. Теперь эта опция станет более доступной для российских BI-разработчиков. GlowByte и FanRuan шли к этому шагу активно и целенаправленно. Более 25 специалистов GlowByte уже прошли сертификацию по FineBI, в центре сертификации они будут оказывать помощь и сопровождать желающих получить документ специалиста», – сказал Александр Ларин, руководитель центра технической поддержки и обучения в GlowByte.

Кира Чжан, руководитель международного центра обучения FanRuan: «Мы очень рады активному развитию наших партнерских отношений с GlowByte и ожидаем большого отклика от нового проекта – открытия первого центра сертификации. В мире, где конкуренция на рынке труда растет, сертификация может стать отличительным фактором, позволяющим выделиться среди других специалистов. Процесс подготовки к сдаче экзамена требует глубокого понимания функционала наших продуктов, а стать экспертами и наставниками – еще более сложная задача, но команда GlowByte впечатляет своими возможностями, активно и динамично развивается, повышает свою квалификацию и знания продуктов FanRuan, и мы рады, что именно на базе нашего партнера GlowByte открылся первый центр».