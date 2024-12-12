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ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов

ИТ-отрасль за последние четыре года растет быстрее других крупных секторов экономики. Только за первые шесть месяцев 2024 г. прирост по отношению к аналогичному периоду 2023 г. составил 63%. ИТ-отрасли требуется больше специалистов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что уже сделано

За четыре года в два раза увеличено количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах. В 2024 г. на бюджет зачислены 125 тыс. человек, еще порядка 70 тыс. учатся на платной основе. Всего сейчас в 500 вузах, которые готовят ИТ-специалистов, учится более 600 тыс. человек

Обучение информатике в школах. Порядка 400 тыс. детей за четыре года прошли бесплатные курсы программирования «Код будущего». После обучения многие из них сдали ЕГЭ по информатике и поступили на ИТ-специальность в вуз

Обучение ИТ отраслевых специалистов в вузах. «Цифровые кафедры», которые позволяют получить ИТ-квалификацию студентам других специальностей, созданы в 100 вузах. Уже больше 200 тыс. студентов получили такое образование

Подготовлены учебные пособия для изучения искусственного интеллекта

Что планируется сделать

Ввести в качестве обязательного условия для ИТ-компаний, которые пользуются налоговыми льготами, определенный объем преподавания в вузах и обязательные стажировки студентов. Увеличить норматив финансирования по дисциплинам, связанным с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой.

Дополнительно профинансировать подготовку 10 тыс. специально отобранных студентов, которые станут ведущими инженерами по разработке технологий искусственного интеллекта. Ввести в школах государственный учебник по информатике, ориентированный на изучение отечественных решений.

Предусмотреть возможность использования российских образовательных онлайн-платформ для получения практических цифровых навыков. Платформой «Яндекс Учебник» сейчас бесплатно пользуется каждый десятый школьник, изучающий информатику. Отказа от традиционной очной формы обучения не произойдет, а цифровые платформы предоставят возможность самостоятельного дополнительного изучения основ программирования и машинного обучения.

Создать с участием крупнейших российских технологических компаний единую онлайн-платформу, которая даст возможность студентам изучать искусственный интеллект, работать с большими данными, получать базовые навыки программирования.

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