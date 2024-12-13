2024 в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий

Рост номинального среднего заработка в 2024 г. опережает инфляцию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал динамику заработных плат за год. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Топ-10 самых высоких медианных зарплат российского рынка труда 2024 на 2/3 состоит из программистов, еще на 1/5 — из других профессий в ИT или около ИT и на 1/8 — из врачей. Средняя рыночная заработная плата в 2024 г. выше всего — у разработчиков на языке Kotlin (360 тыс. руб. в месяц); программистов Go и Rust (по 330 тыс. руб.); программистов Java, Scala и Angular.js (по 320 тыс. руб.). В топ-5 самых высоких входят зарплаты программистов Erlang (310 тыс. руб.); разработчиков iOS, инженеров DevOps и product-менеджеров (по 300 тыс. руб.). На пятой строке оказалась и неайтишная профессия стоматолога-ортопеда: средний заработок с учетом процента от стоимости оказанных услуг также равен 300 тыс. руб. Есть еще врачи в топ-10: на 7 строке — стоматолог-хирург (280 тыс. руб.), на 9 и 10 строках — репродуктолог и косметолог (240 и 230 тыс. руб. соответственно).

Самые низкие зарплаты в 2024 г. — в клининге. Санитар аптеки зарабатывает в среднем 45 тыс. руб. в месяц, уборщик помещений — 52 тыс., оператор поломоечной машины — 55 тыс. Чуть выше заработок у младшего медицинского персонала: сестер-хозяек, младших медицинских сестер и санитаров (по 60 тыс. руб.). В call-центрах и диспетчерских службах, на начальных складских позициях (упаковщика и маркировщика) зарабатывают в среднем по 65 тыс. руб. в месяц. Кто еще в топ-10 малооплачиваемых: секретари и офис-менеджеры, охранники, кассиры, лаборанты, бухгалтеры, пешие курьеры, некоторые рабочие позиции (плотник, сантехник, слесарь, электромонтер).

В топ-10 профессий с наиболее высоким темпом прироста заработка — много низкооплачиваемых позиций (они в нашем «Топ-10 самых низких медианных зарплат»). В первой пятерке профессий с максимальным темпом прироста зарплат — персонал складов, рабочие строек и производств, линейный персонал в торговле. Первую строку поделили водители складских погрузчиков и шлифовщики металлообрабатывающих производств (плюс по 26,7% или 20 тыс. руб. за год).

В топ-10 позиций с самым низким темпом прироста зарплат за год — программисты. У программиста Kotlin с самой большой медианной зарплатой, доход за год увеличился всего на 2,9% (+10 тыс. руб. в 2024 го.). У разработчиков на других языках +10 тыс. руб. дают прирост от 3 до 4% за год.

Время проведения исследования: декабрь 2024 г, регион: Москва, условия работы: полный день, работа на территории работодателя; исследуемая совокупность: линейный персонал в частном бизнесе — зарплатные предложения и зарплатные ожидания; представленные данные: средняя рыночная заработная плата (медиана), Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), рублей в месяц, единица измерения: российский рубль.