«Россети» открыли программу подготовки ИТ-специалистов на базе собственного центра цифровых компетенций

«Россети» запустили курс по развитию навыков работы с отечественными ИТ-продуктами, которые используются в электросетевом комплексе. Проект реализован на базе дочернего общества «Россети Цифра» в партнерстве с компанией «1С», с которой ранее было подписано соглашение о взаимодействии в области цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети».

В пилотном модуле участвуют более 50 студентов Российского университета дружбы народов, в состав которого входит Инженерная академия. В дальнейшем планируется увеличение количества обучающихся, а также организация стажировки студентов и трудоустройство лучших выпускников в «Россети Цифра» в качестве консультантов по внедрению прикладных решений.

Группа «Россети» ведет системную работу по импортозамещению в ИТ-сфере, сотрудничая с ведущими вендорами. 100% новых внедрений осуществляется на основе отечественных продуктов.

Также реализуется комплекс мер для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Группа «Россети» сотрудничает с более чем 300 вузами, колледжами, лицеями во всех регионах присутствия, участвует в создании практико-ориентированных образовательных программ, отвечающих современным задачам энергетики. В 61 регионе страны работают «Энергокружки» – это профориентационный проект, в котором участвуют уже более 1,6 тыс. старшеклассников.