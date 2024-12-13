CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Россети» открыли программу подготовки ИТ-специалистов на базе собственного центра цифровых компетенций

«Россети» запустили курс по развитию навыков работы с отечественными ИТ-продуктами, которые используются в электросетевом комплексе. Проект реализован на базе дочернего общества «Россети Цифра» в партнерстве с компанией «», с которой ранее было подписано соглашение о взаимодействии в области цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети».

В пилотном модуле участвуют более 50 студентов Российского университета дружбы народов, в состав которого входит Инженерная академия. В дальнейшем планируется увеличение количества обучающихся, а также организация стажировки студентов и трудоустройство лучших выпускников в «Россети Цифра» в качестве консультантов по внедрению прикладных решений.

Группа «Россети» ведет системную работу по импортозамещению в ИТ-сфере, сотрудничая с ведущими вендорами. 100% новых внедрений осуществляется на основе отечественных продуктов.

Также реализуется комплекс мер для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Группа «Россети» сотрудничает с более чем 300 вузами, колледжами, лицеями во всех регионах присутствия, участвует в создании практико-ориентированных образовательных программ, отвечающих современным задачам энергетики. В 61 регионе страны работают «Энергокружки» – это профориентационный проект, в котором участвуют уже более 1,6 тыс. старшеклассников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT

В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще