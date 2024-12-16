Дмитрий Григоренко: Правкомиссия поддержала новый механизм защиты сделок с недвижимостью в онлайне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера, руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, который предусматривает введение дополнительного инструмента защиты электронных сделок с недвижимостью. В частности, при регистрации прав собственности на недвижимость в режиме онлайн предлагается применять Единую биометрическую систему.

Биометрия будет применяться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи, которая уже сейчас обеспечивает надежность механизма регистрации прав собственности. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищённости граждан при проведении сделок в режиме онлайн.

На сегодняшний день процесс купли-продажи недвижимости делится на два этапа. Первый этап предусматривает заключение договора купли-продажи. Второй – регистрацию перехода права собственности в ЕГРН.

Возможность государственной регистрации при переходе прав на недвижимость в электронной форме существует уже сейчас. Это можно сделать, например, через портал «Госуслуг» или на сайте Росреестра. Все документы и их электронные образы, необходимые для регистрации права, обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Однако чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, гражданин должен предварительно обратиться в МФЦ и разрешить проведение электронных сделок.

Согласно законопроекту, обращение в МФЦ не потребуется в тех случаях, когда гражданин в качестве дополнительного фактора подтверждения личности (наряду с УКЭП) использует биометрию.