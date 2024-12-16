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«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества

Владельцы бизнес-сообществ могут получить отметку «Подтверждённый бизнес» через «VK Бизнес ID» – она отобразится в виде специальной серой галочки. Отметка подтверждает, что сообщество ведёт реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание. Получить статус «Подтверждённый бизнес» могут владельцы юридических лиц, ИП и самозанятые.

Опцию можно активировать через сервис авторизации «VK Бизнес ID»: владельцу бизнес-сообщества необходимо привязать существующий бизнес-профиль или создать новый. Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации Т-Банка или Альфа-Банка. Если у предпринимателя или владельца компании нет расчётного счёта в этих банках, то они могут предоставить необходимые документы в личном кабинете «VK Бизнес ID»: команда «ВКонтакте» проверит их вручную. После успешного прохождения авторизации в бизнес-сообществе обновится информация о реквизитах компании и появится серая галочка. Функция подтверждения опциональна – бизнес может пройти его по желанию.

«VK Бизнес ID» — сервис авторизации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющий удобный доступ к сервисам VK для бизнеса. С ним проще и быстрее регистрироваться — после первого заполнения при создании аккаунта реквизиты и другая информация о компании автоматически подгружается при авторизации, заполнении документов и в других сценариях. При редактировании данных в личном кабинете «VK Бизнес ID» изменения синхронизируются во всех связанных сервисах — это экономит время по сравнению с обновлением вручную.

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