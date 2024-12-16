Завершен монтаж металлоконструкций кровли в здании штаб-квартиры «Яндекса»

Закончен монтаж металлокаркаса кровли в штаб-квартире компании «Яндекс». В настоящее время на финальную стадию вышли строительные работы по наружным сетям и внутренней отделке подземной части и инженерных помещений. Ведется устройство фасадов и кровли, монтаж внутренних инженерных систем и лифтов. Об этом CNews сообщили представители MR Group.

«На площадке задействовано порядка 3 тыс. строителей, включая технических специалистов, которые следят за степенью реализации объекта с инновационными и комплексными инженерными решениями. Так, разработана скатная многоплоскостная эксплуатируемая кровля со сложным контуром, где будут размещены террасы», — отметил Александр Сурменев, директор по девелопменту MR Group.

Комплексное цифровое оснащение делового центра требует соблюдения строгих правил по поддержанию температурно-влажностного режима. Поэтому в штаб-квартире предусмотрено достаточное количество холодильной мощности, которая производится в зимнее и летнее время. Для комфорта сотрудников будет круглогодично поддерживаться температура и влажность в заданном диапазоне.

Яндекс Завершен монтаж металлоконструкций кровли в здании штаб-квартиры «Яндекса»

15-этажная штаб-квартира аккумулирует в себе как офисное, так и образовательное пространство. Для сотрудников на первом и втором этажах разместятся презентационные залы, учебные классы, лекторий и музей «Яндекса».

Проектом предусмотрен собственный спортивный комплекс и бассейн, а также задумано три многосветных атриумных пространства высотой до 64 метров.

Офисное здание общей площадью более 262 тыс. кв. метров планируется оснастить 62 скоростными лифтами, 4 эскалаторами, 11 подъемниками для маломобильных групп населения. На подземном уровне разместится автостоянка на 1628 машино-мест.

«Строительство здания на улице Академика Зельдовича регулярно инспектируется сотрудниками Комитета. Уже проведено 23 выездных проверки. В ходе последнего мероприятия они оценили качество выполнения работ, а также содержание строительной площадки и пожарную безопасность бытового городка», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяется особое внимание качеству деловых объектов на каждом этапе их строительства.

«Комплекс визуально представляет собой три крыла разной высоты, объединенные центральным атриумом с прозрачной крышей и общественным пространством. Для отделки фасадов используют титановые панели и витражное остекление. У проекта есть все шансы стать местной достопримечательностью, это отличный пример реализации в Москве сложной, технологичной, выразительной архитектуры», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.

MR Group является девелопером штаб-квартиры «Яндекса» в ЮЗАО столицы, по адресу: ул. Академика Зельдовича, 1. На прилегающей территории будет благоустроена каштановая роща, расположенная между комплексом и улицей Академика Зелинского.