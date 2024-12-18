«Авито Работа»: за год средние предлагаемые зарплаты курьеров выросли на четверть

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменилась динамика вакансий и уровень зарплатных предложений для курьеров в России за последний год. По предварительным итогам 2024 г, количество предложений о работе в этой сфере выросло на треть (+33%). В свою очередь, год к году средняя предлагаемая зарплата курьеров увеличилась на 27% до 107,3 тыс. руб. Наибольший рост спроса работодателей на курьеров зафиксирован в Новосибирской области (+44%), а больше всего предлагают курьерам в Красноярском крае — 119,7 тыс. руб. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики (пешая, вело- или автодоставка), количества заказов и чаевых. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам 2024 г. востребованность курьеров в России выросла на 33%. Самая серьезная нехватка зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — там количество вакансий за год выросло на 47%. Спрос на курьеров также вырос в Нижегородской области и в Удмуртии — в этих регионах вакансий стало больше на 14% и 9% соответственно. На 6% выросло количество вакансий курьеров в Ханты-Мансийском автономном округе и в Тульской области.

Средняя предлагаемая зарплата курьера за 2024 год выросла на 27%, до 107,3 тыс. руб. Заработные платы в этой сфере традиционно варьируются в зависимости от специфики работы, чаевых и количества заказов. Так, в среднем самый большой доход предлагают автокурьерам — 92 426 рублей. Чуть меньше, 91 575 рублей, предлагают пешим курьерам. А средняя предлагаемая зарплата велокурьера в 2024 г. составила 76,9 тыс. руб. За последний год сильнее всего вырос предлагаемый заработок пеших курьеров — на 44%.

Самые высокие предлагаемые заработные платы для курьеров аналитики зафиксировали в Красноярском крае (119,7 тыс. руб.), Башкортостане (117,8 тыс. руб.) и Тульской области (117,6 тыс. руб.). Также в топ-5 вошли Нижегородская область (115,4 тыс. руб.) и Пермский край (115,1 тыс. руб.).

Самый большой прирост зарплатных предложений за год аналитики обнаружили в Новосибирской области — там предлагаемые зарплаты курьеров выросли на 44%, с 77,7 тыс. руб. до 112,3 тыс. руб. Также на 37% вырос предлагаемый доход курьеров в Ростовской области и на 30% — в Волгоградской области. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Калининградская область (+28%) и ДФО (+26%).