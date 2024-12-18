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«Авито Услуги»: спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году

Россияне чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Согласно исследованию «Авито Услуг», накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в России вырос на 17%. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 г., спрос по России в среднем увеличился на 2%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

За год, ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 г., наибольший рост спроса среди регионов наблюдается в Ярославской области (+204%), Тверской области (+175%), Пермском крае (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). В отдельных городах больше всего спрос вырос в Хабаровске и Перми (+190% в каждом городе), Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%).

Чаще всего среди субъектов за услугами курьеров обращаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и Башкортостане. Среди городов лидеры по заказу курьеров накануне Нового года: Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа и Екатеринбург.

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