BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами

Компания «БПМСофт», разработчик low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка и внедрение учебных программ, направленных на формирование у студентов практических навыков работы с современными отечественными ИТ-решениями.

BPMSoft планирует активное взаимодействие с преподавателями и студентами Института экономики НГТУ, где реализуются такие направления подготовки, как «Прикладная математика и информатика», «Системный анализ и управление», «Инноватика» и другие.

В рамках сотрудничества преподаватели университета пройдут обучение работе с low-code-платформой BPMSoft. Также ИТ-компания разрабатывает варианты интеграции своих продуктов в учебные дисциплины. Студенты получат доступ к учебным стендам BPMSoft и материалам Школы low-code — онлайн-ресурсу с обучающими видео и более чем 1000 статей базы знаний. Учебные программы будут включать как изучение архитектуры BPM-систем, так и практическую работу по настройке бизнес-логики и управлению процессами.

Сергей Дмитриев, ректор НГТУ, сказал: «Мы высоко ценим возможность сотрудничества с компанией BPMSoft, которая предоставляет нашим студентам доступ к передовым ИТ-решениям. Такое партнерство позволит усилить практическую подготовку будущих специалистов и адаптировать образовательный процесс под требования современного рынка. Уверен, что взаимодействие с BPMSoft станет значимым вкладом в развитие профессиональных компетенций наших студентов».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, отметил: «Мы рады предоставлять наш продукт преподавателям и учащимся различных институтов внутри структуры университета. Наша цель — формирование у студентов современных компетенций, востребованных на рынке труда. Уровень выпускников НГТУ им. Р.Е. Алексеева заслуживает высокой оценки, и мы гордимся возможностью способствовать их профессиональному росту».

Сотрудничество с НГТУ им. Р.Е. Алексеева реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку молодых специалистов с практическими навыками работы с отечественными ИТ-решениями. Программа уже объединила 23 ведущих университета из 11 городов России, создавая условия для формирования кадров, отвечающих вызовам цифровой экономики.