CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания.

PIN-клавиатура – элемент, который представляет собой металлическую криптографическую клавиатуру, предназначенную для ввода PIN-кодов, номеров счетов и любой другой числовой информации, требующей повышенной безопасности при хранении и передаче. Прекращение поддержки оборудования иностранными вендорами привело к невозможности реализовать требования платежных систем к безопасности передаваемых персональных данных, в том числе и на аппаратном уровне. Первый российский удостоверяющий центр позволит банкам загружать ключи в устройства самообслуживания. Важное преимущество этой технологии – совместимость с любым программным обеспечением и PIN-клавиатурами разных производителей.

Сотрудничество ИТ-холдинга «Т1» и «Ланит» направлено на развитие проектов в области разработки и производства российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Создание первого удостоверяющего центра является большим шагом к выполнению стратегической задачи по достижению технологического суверенитета. Переход на полностью отечественный стек позволит банковской экосистеме устойчиво функционировать и развиваться, обеспечивая финансовую стабильность страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран

Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще