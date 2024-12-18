Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW. Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен рынку в апреле 2023, а с мая 2024 продукт доступен в программно-аппаратном исполнении.

2024 г. стал ключевым для формирования трендов, которые в ближайшие годы определят динамику рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW) в России. По оценке ГК «Солар», за 2023 г. рынок NGFW вырос с десятка ключевых вендоров до сорока, а в денежном выражении увеличился в семь раз — с 5 млрд до 42 млрд руб., и продолжил расти в 2024 г. до 52 млрд, а по некоторым оценкам — до 100 млрд руб. Эксперты «Солара» прогнозируют, что к 2030 г. рынок скорректируется — произойдет консолидация игроков рынка, а «Солар» планирует занять в нем не менее 30%.

Одно из основных требований рынка NGFW — представление решений в виде программно-аппаратных комплексов, так как только ПАК обеспечивает необходимую производительность для комплексной защиты от атак на периметре сети. В ответ на этот запрос «Солар» открыл новое направление бизнеса и расширил свой продуктовый портфель, который ранее составлял только виртуальное исполнение Solar NGFW. Аппаратные платформы Solar NGFW были представлены в мае 2024 года и включают три модели в одноюнитовом исполнении, отличающиеся высокой производительностью и необходимой функциональностью для решения задач сегментации сети, защиты периметра, а также выполнения программ импортозамещения. Устройства зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения и получили сертификат соответствия ФСТЭК России к МЭ и СОВ, подтверждающий высокие стандарты безопасности.

ПАК Solar NGFW в первую очередь отличает атакоцентричный подход «Солара» к разработке своих продуктов и сервисов, основанный на опыте отражения реальных атак на защищаемые объекты. Solar NGFW интегрирует сигнатуры из различных источников, а также опирается на уникальную экспертизу центра исследований киберугроз Solar 4RAYS, где организован непрерывный процесс обнаружения и разработки новых IPS-сигнатур. В 2024 г. в Solar NGFW появилось более 800 сигнатур от Solar 4RAYS, адаптированных под ландшафт российских угроз.

С июня 2024 было проведено более 500 демонстраций ПАК Solar NGFW, 153 пилотных тестирования с клиентами по всей стране и отгружено 100 устройств, что подчеркивает заинтересованность и доверие к продукту со стороны клиентов. Решение Solar NGFW поставляется в организации крупного и среднего бизнеса, включая финансовые учреждения, государственные структуры, нефтегазовые и энергетические компании, промышленные предприятия. Среди первых кейсов — решение задач, связанных с защитой отдельных сегментов сети, где Solar NGFW разграничивает информационные системы, обеспечивает доступ к ним и гарантирует безопасность их функционирования. А самым быстрым проектом стало внедрение отказоустойчивого кластера в инфраструктуру крупного клиента менее чем за 2 недели.

Тесное сотрудничество с первыми последователями способствовало формированию дорожной карты развития Solar NGFW. Приоритетное внимание сосредоточено на задачах, связанных с пилотированием, обучением клиентов, получением обратной связи от рынка — все это лежит в основе будущего развития продукта. За прошедший год продуктовая команда выпустила три релиза, разработала 373 новые функции, проработала свыше 300 технических заданий и спецификаций от клиентов.

«Solar NGFW — большой и сложный продукт, где взаимодействие модулей критично для производительности, зависящей от всех компонентов, через которые проходит трафик. Он функционирует на периметре сети, и на него возлагаются важные задачи; любой сбой или потеря управляемости могут серьезно повлиять на бизнес-процессы организации. Поэтому ключевое значение для нас имеет тестирование и приемка продукта. Это многоэтапный процесс, например, мы используем порядка 2 тыс. вариантов конфигураций трафика в процессе тестирования новой версии, а также проводим порядка 150 различных тестов в каждом двухнедельном спринте», — отметил Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар».

Результаты 2024 г. Solar NGFW стали возможны благодаря слаженной работе профессиональной команды, которая в настоящее время насчитывает более 120 человек, что почти в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. В условиях жесткой конкуренции на рынке NGFW «Солар» делает ставку на развитие и обучение перспективных специалистов и лучшие практики управления кадрами. В компании сформирована сильная команда сетевых исследований, а также создана внутренняя группа 2 и 3 линии поддержки, которая обеспечивает SLA по реагированию 30 минут в премиум-формате.

В 2024 г. «Соларе» стартовала партнерская программа SOLARSHIP, ориентированная на расширение географического присутствия и доступности решений компании в регионах. В настоящее время «Солар» насчитывает более 200 партнеров. В рамках этой программы был запущен систематизированный процесс обучения партнеров и их сертификации по продуктам компании. Шесть ключевых партнеров уже протестировали Solar NGFW, а 22 инженера завершили сертификацию. В 2025 г. «Солар» откроет учебный центр для того, чтобы масштабировать процесс обучения и повышения квалификации партнеров и клиентов.