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«Ред Софт» открыла ИТ-лабораторию в Колледже связи №54

В Колледже связи №54 имени П. М. Вострухина состоялось торжественное открытие «Центра подготовки пользователей и администраторов на базе операционной системы "Ред ОС"». На мероприятии присутствовали представители колледжа, студенты и представители компании «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Центр был открыт с целью повышения уровня практической подготовки студентов по информационной безопасности и администрированию информационных систем. В этом учебном году более 150 студентов третьего и четвертого курсов специальностей «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» уже прошли обучение по программным решениям компании «Ред Софт».

На открытии ИТ-лаборатории выступил Евгений Дорофеев, руководитель направления по работе с вузами и СПО компании «Ред Софт»: «Мы рады сотрудничеству с Колледжем связи №54 и уверены, что новый центр станет важным шагом в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ и информационной безопасности. Наши программные продукты позволяют студентам получить практические навыки работы с российскими программными продуктами, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда».

Также к присутствующим обратился Денис Прокошев, преподаватель по информационной безопасности Колледжа связи №54: «Открытие центра – это значимое событие для нашего учебного заведения. Мы стремимся предоставить нашим студентам самые актуальные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в ИТ-сфере. Совместная работа с «Ред Софт» позволяет нам сделать образовательный процесс еще более эффективным и приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности».

Торжественная церемония открытия завершилась экскурсией по новому центру, где гости смогли ознакомиться с отечественным оборудованием и программными продуктами, используемыми в процессе обучения.

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