32% представителей поколения Z предпочли бы работать рядом с домом, 31% — полностью удаленно, и только 8% мечтают о карьере за рубежом

Удобное местоположение офиса, возможность работать в гибридном графике и комфортное оснащение кабинетов — вот ключевые характеристики, которые ценят молодые специалисты, будущие айтишники и сотрудники производства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного eниверситетом «Синергия» и компанией Level Group. Исследование, охватившее свыше 5000 студентов по всей России, также выявило предпочтения молодежи по условиям труда и рабочему пространству.

Опрос показал, что большая часть респондентов (32%) предпочла бы работать рядом с домом, а 31% выразил желание работать удаленно. Работать в центре города хотят только 17%, и лишь 8% молодых специалистов мечтают о работе за границей. Для 12% опрошенных местоположение офиса не играет особой роли. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

При выборе работодателя студенты считают важным наличие интересных задач (71%), зарплату выше рынка (65%), дополнительные бонусы, такие как ДМС или, например, оплату фитнес-клуба (59%), удобный график работы (53%), а также корпоративную культуру: вечеринки, совместные поездки, отсутствие дресс-кода и т. д. (42%). В области профессиональных интересов респондентов лидируют ИТ и технологии (63%), производство и промышленность (58%), финансы и банковское дело (55%). Отметим, что последние два вопроса предполагали множественный выбор ответов.

Среди желаемых удобств в бизнес-центрах спортивный зал оказался наиболее предпочтительным (28%), следом идут торговый центр (22%) и кафе (19%). 13% студентов хотели бы видеть в бизнес-центре место для групповой работы, 10% — медицинский центр, 5% — SPA-салон, 3% —компьютерный клуб. Это еще раз подчеркивает растущий спрос общества на многофункциональные решения в офисных пространствах.

При выборе офиса важными критериями для респондентов стали удобный кабинет вне зависимости от планировки (23%), хорошая транспортная доступность (21%), а также качественная мебель и оборудование (18%). 15% опрошенных отметили важность наличия места для приема пищи, а 7% — зоны отдыха. Для 11% большое значение имеет дизайн офисного помещения, а для 5% — вид из окна.

«Исследование показывает важность гибкости и удобства в рабочих условиях для молодого поколения. Студенты уделяют большое внимание возможности удаленной работы или работы рядом с домом, что является важным фактором в контексте современных тенденций на рынке труда. Такие предпочтения подчеркивают необходимость интеграции современных технологий и гибких графиков в рабочих процессах и создания комфортных условий для молодых квалифицированных специалистов», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

«Сегодня офис — это не просто место работы, а пространство, которое должно отвечать современным ожиданиям по оснащению и доступности инфраструктуры. Учитывая высокую заинтересованность в удаленном формате и близости к дому, мы как девелоперы стремимся создавать бизнес-среду, которая обеспечивает максимальную гибкость и отвечает запросам нового поколения. Это поможет работодателям привлекать и удерживать молодых профессионалов, для которых в равной степени важны хорошая зарплата, интересные задачи и комфортные условия труда», — отметила Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.