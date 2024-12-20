ГК Softline и «ИТ-Гуру» объединяют усилия для продвижения интеграционной шины данных

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и компания «ИТ-Гуру», разработчик интеграционной шины данных Dataguru, подписали соглашение о партнерстве. Группа компаний будет оказывать услуги по продаже и внедрению продукта Dataguru. Данное сотрудничество способствует реализации стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Шина Dataguru обеспечивает интеграцию информационных систем с помощью обработки и анализа данных, формирования единого пространства. Пользователь может создать, изменить, консолидировать, нормализовать и передать данные всех информационных систем из единого места. Решение подходит для внедрения на предприятиях, в образовательных учреждениях и органах власти в регионах.

Dataguru поможет клиентам ГК Softline централизованно управлять данными, повысить надежность предоставляемой информации, снизить денежные и временные затраты. Продукт Dataguru способен полностью импортозаместить аналоги. Шина содержит в себе комплексное решение, способное объединять функционал ETL (Extract, Transform, Load) и ESB (Enterprise Service Bus) в одной платформе. Решение включено в Единый реестр российского программного обеспечения.

«Для нашей компании начало сотрудничества с ГК Softline является важным и значимым этапом. Мы уверены, что совместная работа с таким крупным и признанным поставщиком комплексных технологических решений откроет перед нами новые возможности в сфере информационных технологий», — сказал Сергей Гурецкий, генеральный директор «ИТ-Гуру».

«Мы рады объявить о начале партнерских отношений с компанией «ИТ-Гуру». Важным направлением совместной работы станет продвижение и внедрение интеграционной шины данных Dataguru. Решение позволит нашим клиентам создать единое информационное пространство и обеспечить безопасный обмен данными. Уверены, что опыт ГК Softline и экспертиза нашего партнера позволят развивать успешное долгосрочное сотрудничество», — отметил Вадим Лозин, альянс-менеджер группы по работе с вендорами ГК Softline.