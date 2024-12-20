Объектное хранилище разработки VK Tech получило сертификат ФСТЭК России

S3-совместимое объектное хранилище VK Tech получило сертификат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что данное решение со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации соответствует требованиям по безопасности, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню доверия и технических условий. Это свидетельствует о высоком уровне безопасности и позволяет использовать данное решение в информационных системах, где вопросы защиты информации являются критичными. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сертификат соответствия №4890 от 12 декабря 2024 г. подтверждает, что продукт прошел все необходимые исследования и может применяться для: обеспечения безопасности в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории включительно, защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах первого класса защищенности, обеспечения защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных первого уровня защищенности.

S3-совместимое хранилище VK — это удобное решение для хранения данных, разработанное с учетом потребностей корпоративных и государственных заказчиков. Технология дает большую гибкость и масштабируемость, позволяя адаптироваться к любым требованиям бизнеса и обеспечивать бесперебойную работу даже при значительном увеличении объемов данных, что делает ее оптимальным выбором для высоконагруженных систем и критически важных инфраструктур.

«Мы стремимся сертифицировать наши ключевые продукты ИТ и обеспечить их соответствие требованиям регулятора. В 2024 году три продукта VK Tech уже получили сертификаты соответствия ФСТЭК России — платформа для построения частного облака Private Cloud, промежуточное ПО для работы с данными Tarantool и теперь S3-совместимое объектное хранилище. Полученный сертификат в очередной раз подтверждает доверие государства к технологиям VK Tech и позволяет нашим заказчикам использовать хранилище в информационных системах и в значимых объектах КИИ с самыми высокими требованиями к обеспечению информационной безопасности», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

Объектное хранилище разработки VK Tech доступно во всех видах поставки: как софт для отдельного on-premises размещения, включая программно-аппаратные комплексы на оборудовании российского производства, в рамках поставки частного облака и также в виде сервиса в публичном облаке VK Cloud.