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PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost

«Группа Астра» и Positive Technologies презентовали технологический бандл, в основе которого — почтовая система RuPost и песочница PT Sandbox, проверяющая все письма, поступающие пользователям, а подозрительные файлы и ссылки дополнительно анализирует в изолированной виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

RuPost — система управления электронной почтой для организаций любого масштаба. Ресурсоэффективный почтовый сервер удовлетворяет корпоративным требованиям, одновременно работает с разными ОС и службами каталогов, прост в развертывании и настройке. Конечные пользователи могут работать, используя почтовые клиенты: веб-клиент для работы из браузера и полнофункциональный кроссплатформенный клиент Desktop X, который обеспечивает единую точку входа корпоративных коммуникаций.

Согласно аналитике Positive Technologies, самым распространенным каналом доставки вредоносного ПО в системы организаций является электронная почта: в 2023 г. больше половины (57%) атак начинались именно с фишинговых писем.

Осознавая текущие инфраструктурные риски, российские компании активно переходят с зарубежных почтовых сервисов, прежде всего с Microsoft Exchange, на отечественные. Один из ключевых критериев при выборе нового программного продукта – его защищенность. Большинство сервисов пытаются обеспечить безопасность данных извне, подключая к продукту антиспам или антивирус. Positive Technologies и почтовая система RuPost выбрали новый подход: они интегрировали сервер RuPost с песочницей PT Sandbox, чтобы разработать единое защищенное решение.

«Новый бандл разработан в рамках технологического партнерства «Группы Астра» и Positive Technologies, — сказал Сергей Осипов, руководитель направления защиты от вредоносного ПО, Positive Technologies. — Он позволяет обоюдно контролировать полную совместимость решений. Интеграция песочницы PT Sandbox и сервера RuPost поможет компаниям не просто выполнить обязательства по импортозамещению сервиса электронной почты, но и обеспечить его комплексную защиту от угроз».

«Мы рады предложить российским заказчикам надежное и проверенное решение, интегрирующее почтовый сервер RuPost и PT Sandbox. Оно позволяет обеспечить продуктивную работу с защитой от вредоносных вложений и ссылок. Интеграция наших российский технологий — важный шаг к построению комплексного корпоративного цифрового рабочего места», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

Песочница PT Sandbox позволяет обнаруживать новые вирусы, эксплойты нулевого дня, программы-вымогатели и другое сложное вредоносное ПО. Все письма, поступающие на почтовый сервер, проверяются несколькими антивирусами, а также с помощью YARA-правил, разработанных экспертным центром PT ESC. Подозрительные файлы и ссылки дополнительно проверяются в изолированной виртуальной среде методом поведенческого анализа с настраиваемым машинным обучением. Это позволяет обнаруживать неизвестное, скрытое и маскирующееся вредоносное ПО и блокировать его попадание в контур компании.

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