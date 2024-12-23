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DCLogic: 30% заказчиков выбрали в 2024 году отечественные цифровые решения

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, отметил изменения в спросе на наращивание вычислительной инфраструктуры у заказчиков. Так, наблюдается увеличение спроса на вычислительные системы и на системы хранения данных. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Компании в 2024 г. активно занимались модернизацией ИТ-инфраструктуры. Около 30% клиентов реализовали проекты цифровых решений из Реестра Минпромторга, в соответствии с рекомендациями Правительства. ИТ-решениям отечественных производителей, не входящих в реестр, отдали предпочтение 70% клиентов.

Компания также отмечает, что основными факторами роста в уходящем году стали потребности в высокопроизводительных вычислениях для задач искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT), а также увеличение объемов данных, необходимых для обучения моделей ИИ.

«Компании и промышленные предприятия начали обновлять свои системы, чтобы соответствовать новым требованиям и внедрять современные технологии. Это способствует улучшению технологических процессов и повышению производительности, —сказал генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк. — Внедрение современных вычислительных систем и систем хранения стало важным шагом для оптимизации бизнес-процессов клиентов компании».

Одним из вызовов 2024 г. для DCLogic стало решение проблемы кадрового дефицита и привлечение опытных специалистов, способных на профессиональном уровне работать с высокотехнологичными ИТ-решениями. Среди самых сложных вакансий в 2024 г. можно выделить функциональных аналитиков и инженеров по внедрению. Поиск указанных специалистов занимал в среднем от трех недель.

В 2025 г. компания также продолжит переобучать и обучать ИТ-специалистов.

«Мы разрабатываем процесс стажировок студентов из технических вузов нашей страны и планируем продолжать развивать это направление. Кроме того, намерены наладить сотрудничество с кафедрами специализированных учебных заведений, — сказал Евгений Шелестюк. — Также у нас есть планы по реализации сложных технических проектов в области цифровизации предприятий, в ходе которых будут создаваться инновации. Работа над такими проектами поможет нашим инженерам повысить профессиональные навыки и позволит нашим продуктам выделяться на фоне конкурентов с точки зрения технологий».

Дальнейшие планы работы DCLogic включают расширение продуктовой линейки, укрепление партнерских связей и внедрение новых ИТ-решений, ориентированных на задачи цифровизации и автоматизации промышленных и бизнес-процессов. Компания также считает реальным сохранить темпы роста выручки в 2025 г. на уровне 15%.

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