ДИТ Москвы: рекордное количество заявок поступило на участие в пятом наборе стажировки «ИТ-город»

Рекордное количество заявок – более четырех тыс. – подали молодые специалисты на участие в пятом потоке оплачиваемой стажировки «ИТ-город», которую реализует Управление кадровых сервисов Правительства Москвы. Сейчас претенденты находятся на финальном этапе отбора, после которого станет известно, кто присоединится к команде столичного Департамента информационных технологий. Там стажеры приобретут опыт работы в масштабных городских ИТ-проектах. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

На этапе первичного отбора студентам, а также выпускникам московских вузов, колледжей и техникумов, было предложено решить базовые тесты для оценки когнитивных способностей и мотивации, а также пройти профильное тестирование. Далее кандидаты посещали митапы с наставниками и проходили профильные отборы: ассесмент, хакатон, видеотест или индивидуальное домашнее задание – в зависимости от выбранного направления. Всего в программе стажировки их восемь: «Бизнес и системный анализ», «Управление проектами», «Аналитика данных», «Информационная безопасность», «Разработка», «Тестирование», «Системное администрирование», «Техническая поддержка».

«Нам есть, чем гордиться: «ИТ-город» – самое востребованное направление стажировки в Правительстве Москвы. За два года существования программы мы получили почти 10 тыс. заявок. Потребность города в молодых талантах по-прежнему растет, поэтому по итогам текущего набора мы планируем отобрать 100 человек, которые в феврале присоединятся к команде ДИТ Москвы на ближайшие полгода», – сказал Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департамента информационных технологий.

Многие стажеры по итогам программы остаются работать в ДИТ Москвы на постоянной основе. Сейчас в департаменте трудятся около 100 бывших стажеров, а ныне – молодых квалифицированных специалистов.

«Моя стажировка началась в феврале 2024 г. и продолжилась постоянным трудоустройством в департаменте. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что ДИТ – это не только работа. Во время стажировки у нас проводились различные мероприятия, нетворкинги, которые помогали налаживать коммуникации и развивать soft skills. Ежедневно все эти полученные навыки я применяю в рабочих процессах», – сказала Анна Кондратьева, младший специалист службы поддержки Управления комплексного сопровождения проектов ДИТ Москвы.

Стажировка продлится шесть месяцев, с февраля по июль 2025 г.

«Стажировка в Правительстве Москвы дает возможность молодым неравнодушным специалистам сделать первый шаг к работе мечты. Они пробуют себя в работе над реальными городскими проектами, а лучшие из них остаются в команде. Всего в 2024 г. мы получили 16 тысяч заявок на стажировку по всем девяти направлениям: от ИТ до «HR-города». И то, что сфера городских информационных технологий так привлекает молодежь, не может не радовать. Мы ждем в следующем году еще больше талантливых ребят, которые хотят вместе с нами делать Москву еще лучше», – сказала Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Для тех, кто не успел подать заявку на участие в пятом наборе, только узнал о стажировке или захотел попробовать свои силы еще раз, новый отбор стартует в апреле 2025 г.

Подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий и связи соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».