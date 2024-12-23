CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий и председатель правления «Т-Банка», выпускник мехмата МГУ Станислав Близнюк подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в вопросах подготовки кадров, проведении научных исследований, подготовку совместных публикаций. Партнерство предусматривает возможность организации совместных научных исследований, предоставления корпоративных стипендий аспирантам МГУ, проведения образовательных и профессионально-ориентированных лекций, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, разработка и развитие совместных научных и образовательных стратегий и программ; содействие в повышении квалификации.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий: «Соглашение с «Т-Банком» — это новый виток взаимодействия с нашим механико-математическим факультетом в области совместных научных исследований: от анализа эвристических алгоритмов решения NP-полных задач до глубоких фундаментальных исследований в теории больших данных. Наше сотрудничество с банком даст возможность учредить новые корпоративные стипендии аспирантам, поддержать секции конференции «Ломоносов» и студенческую олимпиаду по дискретной математике. Также рассчитываем на участие банка в развитии наших не только естественно-научных, но и экономических, управленческих факультетов, продолжение сотрудничества в организации стажировок и практик. В преддверии своего 270-летия Московский университет активно работает над созданием кампуса мирового уровня. Рассчитываю, что возможное партнерство по этому проекту придаст серьезный импульс в его реализации».

Глава «Т-Банка» Станислав Близнюк: ««Популяризация науки, повышение качества образования и подготовка профессиональных кадров являются приоритетными направлениями для «Т-Банка». Сотрудничество с ведущими научными центрами и университетами страны, с МГУ в частности, дают нам возможность создать уникальные условия для студентов и их качественной профессиональной подготовки по актуальным для рынка задачам. Нашей миссией является создание и развитие студенческого, научного и профессионального сообществ нового типа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Джабиев, T1 Облако

Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

«Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект

Евгений Карпов, vStack: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще