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VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises

Исследование VK Tech показало, что в ближайшие два-три года число организаций, выбирающих размещение коммуникационных решений на своих серверах, вырастет более чем в три раза. Это связано со стремлением бизнеса к стабильности и независимости своих внутрикорпоративных систем.

В ходе исследования были опрошены представители 750 компаний из разных отраслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги. Результаты опроса показали, что в ближайшие два-три года количество компаний, которые выбирают On-Premises версию коммуникационных сервисов увеличится (с 3% до 10%), переход на гибридные решения останется на том же уровне (34%). Тенденция размещать решения в закрытом контуре определяется стремлением бизнеса к большей стабильности и автономности системы внутрикорпоративных коммуникаций. Сегодня решения на собственных серверах выбирает 30–35% крупного бизнеса.

Малый и средний бизнес чаще выбирает On-Premises решения, чтобы минимизировать внешние риски, связанные с изменениями на глобальном рынке и прекращением поддержки облачных сервисов. Почти для трети респондентов важны независимость от сторонних провайдеров (29%) и полный контроль над данными и инфраструктурой (31%). Крупный бизнес в большей степени ориентирован на внутренние факторы. Для половины респондентов важны высокий уровень контроля над данными, а также соответствие требованиям внутренней безопасности (48%). Треть опрошенных отмечают стабильную работу при высоких нагрузках (35%), долгосрочную экономическую эффективность (30%), использование существующей инфраструктуры (26%).

Респонденты отмечают, что в отличие от других продуктов, ключевым драйвером при выборе почтовой системы выступает функциональность: 39% опрошенных компаний нуждаются в решении, объединяющем в себе все необходимые функции. Среди наиболее востребованных возможностей были отмечены: неограниченный размер почтового ящика (30%), инструменты автоматической миграции (30%), возможность восстановления удаленных писем (27%) и поддержка больших вложений (27%).

«Компании стремятся получить комплексное решение, которое закрывает все потребности бизнеса в коммуникациях: от корпоративной почты до мессенджера, видеосвязи и работы с документами в защищенном облаке. Кроме того, бизнесу важно обеспечить синхронизацию с каталогом пользователей Active Directory или любых других, в первую очередь российских. Иметь возможность создать иерархическую адресную книгу: перенести все контакты и взаимосвязи компании на новую почту и предоставить сотрудникам интуитивный и понятный интерфейс. Еще один немаловажный фактор — стабильная работа в кластерной конфигурации, использование кластерной инсталляции для обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости сервиса, в том числе баз данных», — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

В качестве примера On-Premises решения, отвечающего запросам крупного бизнеса, можно привести корпоративную почту в составе коммуникационной платформы VK WorkSpace. Этот инструмент позволяет осуществлять базовые операции с письмами и событиями, а также поддерживает совместную работу с почтовыми ящиками и календарями. Архитектура данного решения включает механизмы обеспечения устойчивости к сбоям и была протестирована под значительными нагрузками, что делает его пригодным для использования крупными компаниями. Дополнительно предлагается обширный набор средств для миграции с Microsoft Exchange и других почтовых систем.

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