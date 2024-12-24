CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: за последний год работодатели стали на 55% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получать бонусы в виде процента от сделок в дополнение к окладу. В период с января по ноябрь 2024 г. таких вакансий стало на 55% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно данным анализа, наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 43,3% от общего числа таких предложений. В среднем компании предлагают соискателям оклад около 52 068 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов.

Сфера телекоммуникаций и связи занимает второе место с долей в 12,7% от всех вакансий, где предлагаются бонусы в виде процентов от сделок. Работодатели в этом секторе предлагают соискателям в среднем около 41 467 руб. в месяц при полной занятости без учета премий.

Третью строчку занимает сфера маркетинга, рекламы и PR, на которую приходится 12,3% от общего числа вакансий с упоминанием дополнительных бонусов. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в отрасли составила 44 792 руб. в месяц за полный рабочий день.

av1.jpg

Пять сфер, где работодатели чаще всего указывают возможность для соискателя получать бонусы в виде процента со сделок

«На фоне развития российского бизнеса конкуренция на рынке растет. Компании нуждаются в профессионалах, способных привлечь клиентов и увеличить выручку организаций. Как следствие, последние годы мы наблюдаем стабильный спрос на сотрудников сферы продаж и работы с клиентами. Для покрытия кадровых потребностей работодатели все чаще предлагают соискателям дополнительные бонусы и социальные льготы, а также принимают на работу специалистов без опыта с возможностью обучения на рабочем месте», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Наибольший прирост вакансий с таким форматом мотивации зафиксирован среди менеджеров по работе с клиентами — количество вакансий увеличилось на 116% за год. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников с минимальным опытом работы составила около 48 891 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая премии и бонусы.

Востребованными оказались также операторы колл-центров: рост числа вакансий на эту позицию составил 96%, а соискатели на должность могут рассчитывать в среднем на 47 747 руб. оклада ежемесячно.

Менеджеры по продажам остаются незаменимыми участниками бизнес-процессов, где значительную часть дохода составляют премиальные вознаграждения. Число предложений для этих специалистов увеличилось на 90% за год, а средние зарплатные предложения для сотрудников с небольшим опытом работы при полной занятости достигают 78 969 руб. в месяц.

av2.jpg

Пять профессий с наибольшим приростом вакансий с возможностью получать бонусы в виде процента со сделок

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК работать как на Linux, так и на Windows

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще