«МТС Линк»: каждый седьмой соискатель не включает камеру во время онлайн-собеседования

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и SuperJob, портал по поиску работы, провели совместное исследование, посвященное распространенности онлайн-собеседований в России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В течение последних двух лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму россиянину (56% мужчин и 46% женщин). При этом каждый седьмой соискатель, проходивший онлайн-собеседования, никогда не включал во время них камеру. Отказ от камеры объясняют техническими проблемами или тем, что собеседующая сторона тоже не всегда готова включать видео.

Женщины проходят онлайн-собеседования без видео чаще, чем мужчины (16% и 12% соответственно). Каждый второй (48%) включает камеру, только если это заранее оговорено с рекрутером. 38% — всегда с включенной камерой на онлайн-интервью.

Каждый восьмой соискатель из тех, кому приходилось проходить онлайн-собеседования за последние два года, признался в том, что просьба включить камеру раздражает. Женщины чаще негативно реагируют на такую практику, чем мужчины (17% против 10% соответственно). Однако абсолютное большинство соискателей спокойно (54%) либо, по крайней мере, с пониманием (29%) относятся к желанию работодателя проводить собеседования с включенным видео.

«По нашим данным, три четверти российских компаний хотя бы иногда проводят онлайн-собеседования. При этом формат наиболее распространен в крупных корпорациях — многие из них переводят в онлайн не только первичные встречи с кандидатами, но и все остальные этапы общения с ними. Поэтому мы рекомендуем привыкать к включенной камере всем соискателям, которые хотели бы найти работу в крупной компании, особенно с гибридным или дистанционным форматом. Выключенная камера на собеседовании допустима в исключительных ситуациях, если произошел форс-мажор или техническая проблема, а встречу перенести невозможно. В остальных случаях лучше все же пообщаться в другое время, но обязательно с видео. Видеосвязь помогает рекрутеру и кандидату быстрее найти общий язык, а также понять, подходят ли они друг другу по культуре и ценностям», — отметил HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны; время проведения опроса — 27 ноября – 11 декабря 2024 г.