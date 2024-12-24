CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

«СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности

«СберУниверситет» совместно с Positive Education запустили образовательную программу «Информационная безопасность бизнеса», которая позволит руководителям высшего звена развить компетенции в сфере кибербезопасности.

Полученные во время обучения знания помогут сформировать понимание, что такое киберустойчивая организация и как работать с приоритетами защиты. Слушатели научатся принимать стратегические решения для бизнеса с учетом ИБ (информационная безопасность) составляющей и внедрять эффективные меры защиты информационных активов компании в условиях цифровой трансформации бизнеса.

«Наша программа создана, чтобы помочь бизнесу успешно противостоять современным цифровым угрозам. Сегодня кибербезопасность играет важнейшую роль в бизнес-процессах любой компании, так как число и сложность кибератак стремительно растет. Даже небольшой инцидент может привести к серьезному ущербу для организаций и повлечь за собой значительные финансовые и репутационные потери. Поэтому большинство предприятий заинтересованы в том, чтобы обладать необходимыми знаниями и инструментами для обеспечения информационной безопасности своих активов и данных», – сказал Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопасности «СберУниверситета».

«Кибербезопасность должна изучаться в Executive образовательных программах или бизнес-школах наряду с другими ключевыми направлениями управления, поскольку она влияет на устойчивость бизнес-модели, стратегию, финансы, управление рисками, репутацию и конкурентоспособность. Это особенно важно в современную эпоху цифровизации и технологического развития, где устойчивость бизнеса напрямую зависит от способности руководства управлять киберугрозами и построить киберустойчивую организацию. — отметила Юлия Данчина, директор по обучению клиентов и партнеров Positive Technologies, руководитель образовательного центра Positive Education. — Каждый управленец должен понимать, как измерить результат работы своих ИБ-департаментов, какие события хакерских атак действительно недопустимы для организации, и в целом осознать роль кибербезопасности в своей компании».

В качестве экспертов образовательной программы выступили Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies, Наталья Воеводина, генеральный директор проекта «Кибериспытание», управляющие директора «СберТеха» и CISO (директора по информационной безопасности) других компаний-партнеров. В основе программы лежат актуальные данные и реальные кейсы из области кибербезопасности ведущих компаний и экспертов-практиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК работать как на Linux, так и на Windows

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще