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Единое свидетельство РЦИС и n’RIS

Данные из общественно-государственной блокчейн-инфраструктур РЦИС.РФ об объекте интеллектуальной собственности и правах на него, депонировании интеллектуальной деятельности в n’RIS сведены в единый документ. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Ранее n’RIS выдавал только собственное свидетельство о депонировании, а для того чтобы получить правоподтверждающий документ от РЦИС, необходимо было зарегистрировать личный кабинет на сайте РЦИС и заказать выписку из реестра. Отныне процесс унифицирован.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский подчеркнул, что это сделано в соответствии с пожеланиями представителей креативных индустрий и с учетом возможностей обновленного законодательства: «Недавно принятый закон о креативных индустриях четко увязывает получение государственной поддержки с созданием и реализацией интеллектуальной собственности. Адресаты финансовой или имущественной помощи должны отчитываться перед государством о затратах и выручке от использования результатов интеллектуальной деятельности. Единое свидетельство – лучший способ подтвердить, что вы не просто потратили деньги, а создали нематериальный актив и ввели его в экономический оборот».

Он добавил: «Чем полнее данные об объектах и правах, тем лучше защищена позиция правообладателя. А корректно декларированны интеллектуальны прав сам по себе становится цифровым актив доказывающим грамотное и успешное развитие в эпоху креативной экономики».

Единое свидетельство РЦИС+n’RIS особенно полезно физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, для которых n’RIS уже стал привычной точкой входа в инфраструктуру цифрового управления интеллектуальной собственностью, отметила руководитель проекта Наталья Беленькая: «На сегодняшний день успешно рассмотрены сотни дел, в рамках которых суду предоставлялись в качестве доказательств авторства нашцифровые документ о депонировании. Единое свидетельство – еще один шаг в создании максимально комфортных условий для получения полных данных обо всем жизненном цикле продукции креаторов, имеющейся на рынке. Это совершенно новый уровень управления своей интеллектуальной собственностью – не выходя из дома, через личный кабинет в n’RIS».

Она уточнила, что первая страница единого документа будет содержать выписку из распределенного реестра, а вторая – данные о депонировании объекта в зашифрованной ячейке.

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