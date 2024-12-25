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ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений

Российский системный интегратор ГК «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (корпорация ITG) объявили о стратегическом сотрудничестве в области CRM-решений. Интегратор будет заниматься внедрением и поддержкой SimpleOne B2B CRM — системы, специально разработанной для управления сложными корпоративными продажами с длительным циклом сделки.

Решение SimpleOne B2B CRM предназначено для управления корпоративными продажами и маркетингом в сегменте B2B. SimpleOne B2B CRM позволяет создавать и автоматизировать сложную воронку продаж, а также предоставляет гибкую отчетность и аналитику в режиме реального времени. B2B CRM легко кастомизируется, позволяя подстраиваться под бизнес-ландшафт заказчика.

«SimpleOne уже сотрудничает с «Медиа-тел», и опыт показывает, что экспертиза интегратора в реализации сложных проектов и глубокое понимание потребностей заказчиков позволит нам предложить рынку по-настоящему эффективное решение для управления корпоративными продажами», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Стратегическое партнерство разработчика и интегратора позволит осуществить переход российского бизнеса на отечественные решения по автоматизации сложных продаж с длинным циклом сделки.

«В условиях растущего спроса на отечественные решения для автоматизации бизнес-процессов мы видим большой потенциал в развитии корпоративных CRM-систем. Опыт нашей компании по внедрению ИТ-решений на базе платформы SimpleOne позволит заказчикам получить надёжный инструмент для управления продажами, полностью соответствующий потребностям российского бизнеса», — сказала Анна Климова, директор по развитию центра управления ИТ «Медиа-тел».

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